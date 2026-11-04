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Карлос Насар с титла и световен рекорд в изхвърлянето
  Тема: Български спортни успехи

Карлос Насар с титла и световен рекорд в изхвърлянето

4 Ноември, 2026 14:09 1 303 3

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Българинът изхвърли 185 кг в категория до 95 килограма на световното първенство в Нинбо. Решаващото изтласкване предстои

Карлос Насар с титла и световен рекорд в изхвърлянето - 1
Снимка: бТВ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Карлос Насар спечели движението изхвърляне в категория до 95 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Българинът направи три успешни опита, като завърши с 185 кг и постави световен рекорд в новата олимпийска категория.

Насар започна със 175 кг, след което преодоля 180 кг. При третото си излизане на подиума той изхвърли 185 кг. Така българският олимпийски шампион подобри рекорда от 182 кг, който само за кратко принадлежеше на казахстанеца Нургиса Адилетулу.

Адилетулу втори, Алипур трети

Нургиса Адилетулу остана на второто място след първото движение с 182 кг. Трети се нареди иранецът Али Алипур, който записа 181 кг в най-добрия си опит.

Карлос Насар, който е на 22 години, преследва четвърта световна титла в четвърта различна категория. Той вече е олимпийски шампион и трикратен световен първенец.

Изтласкването ще определи шампиона

Крайното класиране в категорията ще бъде решено след второто движение – изтласкването. Именно сборът от резултатите в изхвърлянето и изтласкването ще определи световния шампион в Нинбо.

След изхвърлянето Насар има преднина от три килограма пред Адилетулу и четири пред Алипур. Решаващото движение предстои, а след него ще стане ясен носителят на златния медал в категория до 95 кг.


Китай
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  • 1 Хмм

    10 0 Отговор
    Успех!

    14:18 04.11.2026

  • 2 гост

    7 0 Отговор
    Голям е! Не могат да го стигнат!

    14:25 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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