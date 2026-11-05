Александър Донски стигна полуфинал на двойки в Тайпе

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира „Чалънджър 100“ в Тайпе, Тайван. Българинът и чешкият му партньор Давид Поляк, поставени под №4 в схемата, победиха представителя на домакините Рей Хо и хърватина Мили Поличак с 1:6, 6:3, 11:9.

Мачът на твърда настилка продължи 65 минути. След като загубиха първия сет с 1:6, Донски и Поляк изравниха резултата, а в решаващия шампионски тайбрек трябваше да наваксват изоставане от 0:5.

Тандемът спаси два мачбола при 7:9, след което спечели четири поредни точки и затвори двубоя при 11:9.

За място на финала Донски и Поляк ще играят срещу индиеца Анируд Чандраекар и новозеландеца Аджийт Рай. Техният двубой е следващият етап от участието на четвъртите поставени в надпреварата.

Турнирът в Тайпе е на твърда настилка и е с награден фонд от 177 хиляди долара. С достигането до полуфиналите Александър Донски заработи 36 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 81-во място.