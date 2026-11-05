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Александър Донски стигна полуфинал на двойки в Тайпе

Александър Донски стигна полуфинал на двойки в Тайпе

5 Ноември, 2026 19:28 397 0

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  • тайпе-
  • чалънджър 100-
  • купа дейвис

Българинът и Давид Поляк направиха обрат срещу Рей Хо и Мили Поличак. На полуфинала ги очаква тандемът Анируд Чандраекар – Аджийт Рай

Александър Донски стигна полуфинал на двойки в Тайпе - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира „Чалънджър 100“ в Тайпе, Тайван. Българинът и чешкият му партньор Давид Поляк, поставени под №4 в схемата, победиха представителя на домакините Рей Хо и хърватина Мили Поличак с 1:6, 6:3, 11:9.

Мачът на твърда настилка продължи 65 минути. След като загубиха първия сет с 1:6, Донски и Поляк изравниха резултата, а в решаващия шампионски тайбрек трябваше да наваксват изоставане от 0:5.

Тандемът спаси два мачбола при 7:9, след което спечели четири поредни точки и затвори двубоя при 11:9.

За място на финала Донски и Поляк ще играят срещу индиеца Анируд Чандраекар и новозеландеца Аджийт Рай. Техният двубой е следващият етап от участието на четвъртите поставени в надпреварата.

Турнирът в Тайпе е на твърда настилка и е с награден фонд от 177 хиляди долара. С достигането до полуфиналите Александър Донски заработи 36 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица заема 81-во място.


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