Артета призова за повече прагматизъм; Мареска се оплака от интензитета на "гражданите"

Арсенал увеличи преднината си на върха във Висшата лига, след като победи Хъл Сити с 1:0, а Манчестър Сити загуби с 1:3 при гостуването си на Нотингам Форест. След съботните мачове шампионите от Лондон имат 27 точки от 10 срещи, докато тимът на Енцо Мареска остана с 21.

На „Емиратс“ Мартин Йодегор реши мача в 72-рата минута. Капитанът реагира най-бързо след удар на Нони Мадуеке, който вратарят на Хъл Константинос Цолакис отби. Това беше петият гол на норвежеца през сезона и деветата победа на Арсенал в първите му 10 двубоя в първенството.

Победата обаче не дойде лесно. Арсенал пропусна няколко възможности, а домакините останаха недоволни и от решение на ВАР да не бъде отсъдена дузпа за нарушение срещу Кай Хаверц. „Стандарт“ определи успеха като нервен, но подчерта ролята на Йодегор, който не само отбеляза, но и създаде пет положения.

Артета и критиката за липсата на ефективност

Микел Артета призна, че отборът му трябва да бъде по-резултатен в последната третина. „Трябва да бъдем по-ефективни“, каза мениджърът след мача. Той посочи, че футболистите му понякога се опитват да изработят „перфектния гол“, вместо да действат по-директно.

Според „Индипендънт“ Артета е призовал Арсенал да бъде едновременно по-прагматичен и по-непредвидим в атака. Изданието отбелязва, че лондончани са спечелили шест от десетте си мача в първенството само с един гол разлика, но това не е попречило на тима да натрупа сериозна преднина.

Манчестър Сити се срина в Нотингам

Манчестър Сити допусна три гола срещу Форест, който записа първата си домакинска победа за сезона. Джайр Куня откри резултата в шестата минута, а Лиъм Делап удвои в 18-ата. Раян Шерки върна Сити в мача с мощен удар в 52-рата минута, но Делап сложи край на надеждите за обрат с втория си гол в 73-тата.

„Трябва да имаш желание и интензитет, за да печелиш вторите топки и единоборствата. Ние не изравнихме тяхната интензивност“, заяви Мареска, цитиран от „Гардиън“. Той определи проблема като колективен и каза, че паузата за националните отбори ще бъде използвана за анализ на допуснатите грешки.

Форест е пробягал приблизително шест километра повече от Манчестър Сити, а британските анализатори обърнаха внимание на слабата реакция на гостите при вторите и третия гол. Оливър Гласнър заяви, че неговият отбор е защитавал „страстно“ и „тактически умно“.

Лиъм Делап, който е бивш футболист на Манчестър Сити, каза след мача, че Форест е играл добре и в предишните седмици, но този път е бил по-решителен пред гола. Загубата остави Сити на шест точки зад Арсенал и сложи край на серията му от седем поредни победи в началото на сезона.

Двата отбора влизат в паузата за националните отбори с различно настроение. Арсенал ще я прекара като лидер с пет поредни шампионатни победи, докато Манчестър Сити ще трябва да прекъсне серия от три поражения, преди да поднови борбата за върха.

Източници: theguardian.com, independent.co.uk, sports.yahoo.com