Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Артета призова за повече прагматизъм; Мареска се оплака от интензитета на "гражданите"

Артета призова за повече прагматизъм; Мареска се оплака от интензитета на "гражданите"

8 Ноември, 2026 07:38, обновена 8 Ноември, 2026 07:43 443 0

  • арсенал-
  • манчестър сити-
  • мартин йодегор-
  • лиъм делап-
  • висша лига

Арсенал дръпна с шест точки пред Ман Сити във Висшата лига

Артета призова за повече прагматизъм; Мареска се оплака от интензитета на "гражданите" - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Арсенал увеличи преднината си на върха във Висшата лига, след като победи Хъл Сити с 1:0, а Манчестър Сити загуби с 1:3 при гостуването си на Нотингам Форест. След съботните мачове шампионите от Лондон имат 27 точки от 10 срещи, докато тимът на Енцо Мареска остана с 21.

На „Емиратс“ Мартин Йодегор реши мача в 72-рата минута. Капитанът реагира най-бързо след удар на Нони Мадуеке, който вратарят на Хъл Константинос Цолакис отби. Това беше петият гол на норвежеца през сезона и деветата победа на Арсенал в първите му 10 двубоя в първенството.

Победата обаче не дойде лесно. Арсенал пропусна няколко възможности, а домакините останаха недоволни и от решение на ВАР да не бъде отсъдена дузпа за нарушение срещу Кай Хаверц. „Стандарт“ определи успеха като нервен, но подчерта ролята на Йодегор, който не само отбеляза, но и създаде пет положения.

Артета и критиката за липсата на ефективност

Микел Артета призна, че отборът му трябва да бъде по-резултатен в последната третина. „Трябва да бъдем по-ефективни“, каза мениджърът след мача. Той посочи, че футболистите му понякога се опитват да изработят „перфектния гол“, вместо да действат по-директно.

Според „Индипендънт“ Артета е призовал Арсенал да бъде едновременно по-прагматичен и по-непредвидим в атака. Изданието отбелязва, че лондончани са спечелили шест от десетте си мача в първенството само с един гол разлика, но това не е попречило на тима да натрупа сериозна преднина.

Манчестър Сити се срина в Нотингам

Манчестър Сити допусна три гола срещу Форест, който записа първата си домакинска победа за сезона. Джайр Куня откри резултата в шестата минута, а Лиъм Делап удвои в 18-ата. Раян Шерки върна Сити в мача с мощен удар в 52-рата минута, но Делап сложи край на надеждите за обрат с втория си гол в 73-тата.

„Трябва да имаш желание и интензитет, за да печелиш вторите топки и единоборствата. Ние не изравнихме тяхната интензивност“, заяви Мареска, цитиран от „Гардиън“. Той определи проблема като колективен и каза, че паузата за националните отбори ще бъде използвана за анализ на допуснатите грешки.

Форест е пробягал приблизително шест километра повече от Манчестър Сити, а британските анализатори обърнаха внимание на слабата реакция на гостите при вторите и третия гол. Оливър Гласнър заяви, че неговият отбор е защитавал „страстно“ и „тактически умно“.

Лиъм Делап, който е бивш футболист на Манчестър Сити, каза след мача, че Форест е играл добре и в предишните седмици, но този път е бил по-решителен пред гола. Загубата остави Сити на шест точки зад Арсенал и сложи край на серията му от седем поредни победи в началото на сезона.

Двата отбора влизат в паузата за националните отбори с различно настроение. Арсенал ще я прекара като лидер с пет поредни шампионатни победи, докато Манчестър Сити ще трябва да прекъсне серия от три поражения, преди да поднови борбата за върха.

Източници: theguardian.com, independent.co.uk, sports.yahoo.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове