Интер приема Комо в битка на върха на Серия А

Интер приема Комо в един от най-интересните мачове от 11-ия кръг на италианската Серия А. Двубоят на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано започва в 19:00 часа българско време.

Домакините влизат в срещата от второто място с 25 точки, спечелени след осем победи, едно равенство и една загуба. Комо е четвърти с 23 точки и има седем успеха, две равенства и едно поражение. Разликата между двата тима е само две точки, което прави директния сблъсък важен за позициите в челото.

И двата отбора идват след убедителни победи в Европа

Интер загуби с 1:3 от Милан в последния си мач от първенството, но реагира с категоричен успех в Шампионската лига. Тимът на Кристиан Киву се наложи с 3:0 като гост на Фейенорд.

Комо също спечели последните си срещи. В Серия А отборът победи Венеция с 1:0, а в Шампионската лига разгроми Ланс с 9:1. Сеск Фабрегас определи предстоящия двубой като сериозна проверка за неговия състав.

„Интер е най-силният отбор, а за нас това е тест. Има достатъчно разлика“, заяви Фабрегас преди мача.

Това ще бъде и сблъсък между два отбора, които преследват място сред водещите тимове в Италия. Интер ще разчита на домакинския фактор и на възможността да се върне към победите в първенството, докато Комо ще опита да запази позицията си в зоната на Шампионската лига.

Киву срещу Фабрегас на „Джузепе Меаца“

Начело на Интер е бившият защитник Кристиан Киву, а Комо е воден от Фабрегас. Главен съдия на мача ще бъде Даниеле Кифи.

Двубоят е последният за двата състава преди паузата за националните отбори. След него Интер ще гостува на Аталанта в 12-ия кръг, а Комо ще приеме Рома.

Източници: corrieredellosport.it, gazzetta.it, fcinter1908.it