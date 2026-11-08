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Балкан остана без загуба в НБЛ, Шумен и Ботев Академик спечелиха
  Тема: Български спортни успехи

Балкан остана без загуба в НБЛ, Шумен и Ботев Академик спечелиха

8 Ноември, 2026 09:00 446 0

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Шест мача от петия кръг завършиха с победи за гостуващите Балкан, Рилски спортист, Ботев Академик и Шумен

Балкан остана без загуба в НБЛ, Шумен и Ботев Академик спечелиха - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Балкан запази пълния си актив в Националната баскетболна лига, след като победи Спартак Плевен със 77:71 като гост в най-оспорвания мач от петия кръг. Ботевградчани изостанаха с 10 точки на почивката, но обърнаха развоя след силна трета част и записаха пети успех от пет срещи. Александър Стоименов беше най-резултатен за победителите с 21 точки, а Джаванте МакКой добави 17 точки, 7 борби и 5 асистенции. За Спартак Джейлан Макклауд завърши с 23 точки.

Плевенчани водеха с 44:34 на почивката, но Балкан спечели третата четвърт с 22:12 и изравни при 56:56. В последните минути гостите успяха да задържат преднината си. След мача треньорът на Балкан Богдан Караичич заяви:

„Това е най-добрият мач, на който съм присъствал в България.“

Следващият двубой на Балкан е домакинство на Локомотив Пловдив на 13 ноември, а Спартак ще гостува на Шумен два дни по-късно.

Рилски спортист и Локомотив Пловдив с убедителни победи

Рилски спортист се наложи над новака Политехника с 95:65 в Дупница. Мирослав Васов отбеляза 20 точки, Красимир Петров добави 16, а Христо Бъчков завърши с 14 точки за самоковци. Политехника остава без победа след първите пет мача. Рилският спортист е с баланс 4-1 и на 14 ноември ще гостува на Берое в Стара Загора.

Локомотив Пловдив победи Черно море с 85:69 в зала „Сила“. Джомароу Браун и Томислав Минков реализираха по 22 точки за домакините, които се върнаха към победите и вече са с четири успеха и една загуба. Черно море допусна второ поредно поражение. В следващия кръг Локомотив гостува на Балкан, а варненци приемат Политехника.

Обрати за Ботев Академик и Ботев 2012

Ботев Академик спечели с 96:93 срещу Ямбол като гост. Пловдивският тим водеше с 50:39 на почивката, но домакините направиха обрат преди последната част. Ботев Академик отново пое инициативата в заключителните минути и записа четвърта победа в пет срещи. Николай Михайлов беше най-резултатен с 28 точки и 15 борби, а Шон Муур добави 23 точки и 12 борби. Ямбол остава без успех от началото на сезона.

Ботев 2012 прекъсна серията си от четири загуби с домакински успех над Берое Стара Загора с 89:84. Домакините изградиха преднина от 14 точки, а гостите успяха да я съкратят до пет в края. Марк Фрийман направи дабъл-дабъл с 16 точки и 12 асистенции, докато Станислав Хинков вкара 17 точки. Двата отбора са с баланс 1-4.

Шумен измъкна победата срещу ЦСКА

Шумен надделя над ЦСКА с 95:89 в София и записа четвърти пореден успех. Гостите контролираха по-голямата част от срещата, но домакините останаха в мача до последните минути. Шумен е с четири победи и една загуба, докато ЦСКА е с четири поражения. На 15 ноември Шумен ще приеме Спартак Плевен, а ЦСКА ще гостува на Ботев Академик.

Петият кръг ще приключи с мача Левски – Миньор 2015 в София. Срещата е насрочена за 13:00 часа.

Източници: bgbasket.com, bntnews.bg, sportal.bg


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