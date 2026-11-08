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Рома разби Сасуоло с 3:0, Наполи приема Лацио

Рома разби Сасуоло с 3:0, Наполи приема Лацио

8 Ноември, 2026 10:40 385 0

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Тимът на Джан Пиеро Гасперини записа трета поредна победа и се доближи до лидера Лацио. Наполи ще търси обрат срещу непобедения до момента състав на Дженаро Гатузо

Рома разби Сасуоло с 3:0, Наполи приема Лацио - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рома победи Сасуоло с 3:0 на „Олимпико“ и записа трета поредна победа в Серия А. Марио Ермосо откри резултата в 27-ата минута, три минути по-късно Себастиан Валиукович си отбеляза автогол, а Родриго Мора оформи крайния резултат в 58-ата минута.

С успеха Рома събра 27 точки и се доближи на една от лидера Лацио. Сасуоло остава в серия от пет поредни загуби, а треньорът Алберто Акуилани е под натиск след поредицата от слаби резултати.

Лацио пристига в Неапол като лидер

Лацио има 28 точки след първите 10 кръга и все още няма загуба в първенството. Тимът на Дженаро Гатузо е спечелил девет мача и е завършил веднъж наравно, докато Наполи е с 14 точки след четири победи, две равенства и четири поражения.

Домакините ще търсят реакция след загубата с 0:2 от Ювентус в последния кръг. Преди това Наполи завърши 3:3 с Рома, а срещата с Лацио идва в момент, в който отборът има нужда от точки, за да се приближи до челните позиции.

Двубоят на стадион „Диего Армандо Марадона“ започва в 12:30 часа местно време, или 13:30 часа българско. Главен съдия ще бъде Лука Паирето.

Гатузо: Трябва да подходим с уважение

Треньорът на Лацио Дженаро Гатузо определи Наполи като силен съперник въпреки трудния период на домакините.

„Нямаме напрежение, но трябва да подходим с уважение и смирение“, заяви Гатузо.

Лацио ще бъде без капитана си Матиа Дзакани, който се възстановява от контузия. Участието на Нуну Тавареш остава под въпрос, докато Адам Марушич и Николо Ровела са възстановени и попадат в плановете на треньора.

Гостите ще опитат да продължат серията си от четири поредни победи срещу Наполи като visitante в Серия А. Последният успех на домакините в това съперничество датира от сезон 2021/22.

Източници: ansa.it, gazzetta.it, sport.sky.it


Италия
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