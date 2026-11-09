София ще приеме турнир от Лигата на нациите през 2028-ма

София официално ще приеме турнир от мъжката Лига на нациите по волейбол през 2028 г. Мачовете ще се проведат от 20 до 24 май в „Арена 8888 София“, като столицата ще бъде домакин на втория от трите турнира в предварителната фаза.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев обяви, че процедурата е приключила и договорът вече е подписан. „Днес най-сетне подписахме договора за Лигата на нациите през 2028 г. Ще домакинстваме турнир в София“, заяви Ганев. По думите му федерацията е получила подписания документ от Volleyball World и Международната федерация по волейбол.

Изборът на 2028 г. е свързан с олимпийския цикъл за Игрите в Лос Анджелис. Предварителната фаза на Лигата на нациите ще има значение за световната ранглиста, която ще определи последните три олимпийски квоти при мъжете за отбори, които дотогава не са си осигурили участие.

Заради олимпийската година календарът на международния сезон ще бъде изтеглен по-рано, така че състезанието да приключи до юни. Това поставя турнира в София в период, в който резултатите ще имат значение не само за класирането в Лигата на нациите, но и за борбата за участие на олимпийския турнир.

Организационната такса за домакинството през 2028 г. ще бъде 350 000 долара. За аналогични турнири през 2025 и 2027 г. тя е била 250 000 долара, което представлява увеличение с 40 процента.

Българската федерация по волейбол вече е заявила интерес и към домакинство на финалите на Лигата на нациите през 2029 г. Според Любомир Ганев необходимата такса за подобно събитие ще бъде между 1,5 и 2 милиона долара.

България ще има домакинство и през 2027 г., когато Бургас ще приеме турнир от мъжката Лига на нациите. Предвиденият период е 18–27 юни, а Българската федерация по волейбол планира увеличаване на капацитета на „Арена Бургас“ от 6300 на 7300 седящи места.

Така страната ще бъде домакин на турнири от престижното състезание в две последователни години, а София ще приеме мачовете в ключовия за олимпийската квалификация сезон през 2028 г.