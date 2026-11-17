На 17 ноември 1989 г. студентска демонстрация в Прага, започнала като шествие в памет на убития от нацистите студент Ян Оплетал, прераства в сблъсък със силите на реда. Тази полицейска намеса поставя началото на Нежната революция, която за няколко седмици слага край на комунистическото управление в Чехословакия.

Около 15 000 студенти се събират в района на Албертов и продължават към центъра на града, въпреки че разрешението е било само за възпоменателно шествие до Вишеград. На улица „Народни“ демонстрантите са блокирани от подразделения на полицията и силите за сигурност. Около 600 души са ранени според Радио Прага. След събитията се разпространява слух, че студент е бил убит, но информацията се оказва невярна. Самото насилие обаче предизвиква силен обществен гняв. Бившата студентска лидерка Моника Макдона-Пайерова по-късно описва случилото се с думите: „Беше истинско клане.“

От студентска стачка до общонационален протест

На 18 ноември пражките студенти обявяват стачка, към тях се присъединяват актьори и театри. На следващия ден в Прага е създаден Гражданският форум, който обединява опозиционни групи и става основният политически представител на протестиращите. Сред най-разпознаваемите му лица е драматургът и дисидент Вацлав Хавел.

Протестите бързо се разпространяват извън столицата. Всеки ден десетки и стотици хиляди хора се събират на Вацлавския площад, настоявайки за свободни избори, граждански права и край на монопола на комунистическата партия.

Кулминацията в Прага е на 25 ноември, когато на Летенското поле се събират стотици хиляди граждани. Различните исторически оценки посочват между около 750 000 и 800 000 души, а не 1,5 млн., както понякога се твърди. На следващия ден на същото място отново се провежда масов митинг.

Конституционният край на еднопартийното управление

На 27 ноември от 12 до 14 часа в цяла Чехословакия е организирана обща стачка. В нея участват студенти, работници, служители и граждани от различни градове. Стачката показва, че протестът вече не е ограничен до университетите и културните среди.

На 29 ноември Федералното събрание премахва от конституцията разпоредбата, определяща ръководната роля на Чехословашката комунистическа партия. Така отпада конституционната основа на нейния политически монопол, установен след комунистическия преврат през 1948 г.

На 10 декември президентът Густав Хусак назначава правителство на националното разбирателство, оглавено от Мариан Чалфа. За първи път от четири десетилетия комунистите вече не разполагат с мнозинство в правителството. След церемонията Хусак подава оставка.

Преходът завършва на 29 декември 1989 г., когато Федералното събрание избира Вацлав Хавел за президент на Чехословакия. Така протестът, започнал с полицейския удар срещу студенти в Прага, прераства в мирна смяна на властта.

Източници: archiv.radio.cz, ct24.ceskatelevize.cz, artsandculture.google.com