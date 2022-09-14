Малко, но гръмки изненади във втория кръг от Лига Европа

Вторият кръг в Лига Европа премина успешно за голяма част от тимовете, като се получиха и някои гръмки изненади.
Ето и всички резултати от кръга:
- Карабах 3:0 Нант
- Мидтиланд 5:1 Лацио
- Монако 0:1 Ференцварош
- Олимпиакос 0:3 Фрайбург
- Реал Сосиедад 2:1 Омония
- Трабзонспор 2:1 Цървена звезда
- Фейенорд 6:0 Щурм Грац
- Шериф Тираспол 0:2 Манчестър Юнайтед
- Реал Бетис 3:2 Лудогорец
- Бодьо/Глимт 2:1 Цюрих
- Спортинг Брага 1:0 Унион Берлин
- Динамо Киев 0:1 АЕК Ларнака
- Рен 2:2 Фенербахче
- Рома 3:0 ХИК
- Роял Юнион 3:2 Малмьо
Следващият кръг ще бъде на 6 октомври.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА