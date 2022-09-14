Новини
Спорт »
Световен футбол »
Малко, но гръмки изненади във втория кръг от Лига Европа

3040

Малко, но гръмки изненади във втория кръг от Лига Европа

  • лига европа

Във всеки един мач се насладихме на голове

Малко, но гръмки изненади във втория кръг от Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Вторият кръг в Лига Европа премина успешно за голяма част от тимовете, като се получиха и някои гръмки изненади.

Ето и всички резултати от кръга:

Следващият кръг ще бъде на 6 октомври.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове