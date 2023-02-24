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Всички резултати в Лига Европа и Лига на конференциите

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Всички резултати в Лига Европа и Лига на конференциите

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Ман Юнайтед разгроми Бетис, Арсенал с равенство срещу Спортинг Л

Всички резултати в Лига Европа и Лига на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Проведоха се всички първи 1/8-финални срещи от футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите.

Ето всички резултати:

ЛЕ:

Унион Берлин – Унион Сен Жилоа 3:3
Байер Леверкузен - Ференцварош 2:0
Рома – Реал Сосиедад 2:0
Спортинг Лисабон - Арсенал 2:2
Ювентус - Фрайбург 1:0
Манчестър Юнайтед - Бетис 4:1
Севиля - Фенербахче 2:0
Шахтьор Донецк - Фейенорд 1:1

ЛК:

АЕК Ларнака – Уест Хям 0:2
Андерлехт - Виляреал 1:1
Шериф Тираспол – Ница 0:1
Базел – Слован Братислава 2:2
Фиорентина - Сивасспор 1:0
Гент – Истанбул Башакшехир 1:1
Лех Познан - Юргорден 2:0
Лацио - АЗ Алкмар 1:2 *игран по-рано през седмицата


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