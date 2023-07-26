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Мачовете по телевизията, важен ден за ЦСКА 1948 и Лудогорец

26 Юли, 2023 07:17 738 2

Мачовете по телевизията, важен ден за ЦСКА 1948 и Лудогорец

  • цска 1948-
  • лудогорец

Интересна програма

Мачовете по телевизията, важен ден за ЦСКА 1948 и Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Мачовете по телевизията днес, 26 юли, с български коментар:

БНТ 2

15:00 Канада - Република Ирландия, световно първенство по футбол за жени

Diema Sport

20:30 ЦСКА 1948 – ФКСБ, втори квалификационен кръг на Лига на конференциите

Diema Sport 3

21:45 Лудогорец - Олимпия Любляна, втори квалификационен кръг на Шампионска лига


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Гудьо Гудев

    1 1 Отговор
    Цесека- число зове всички на стадиона. Нека се пука по шевовете, може и от яд!

    Коментиран от #2

    08:00 26.07.2023

  • 2 ФАКТ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гудьо Гудев":

    Те са автентичния ЦСКА

    08:16 26.07.2023

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