Мачовете по телевизията, важен ден за ЦСКА 1948 и Лудогорец

Мачовете по телевизията днес, 26 юли, с български коментар:
БНТ 2
15:00 Канада - Република Ирландия, световно първенство по футбол за жени
Diema Sport
20:30 ЦСКА 1948 – ФКСБ, втори квалификационен кръг на Лига на конференциите
Diema Sport 3
21:45 Лудогорец - Олимпия Любляна, втори квалификационен кръг на Шампионска лига
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гудьо Гудев
Коментиран от #2
08:00 26.07.2023
2 ФАКТ
До коментар #1 от "Гудьо Гудев":Те са автентичния ЦСКА
08:16 26.07.2023