Спортът по ТВ в неделя (23 юни)

10.00 Волейбол: Франция – Бразилия - МАХ Спорт 2
12.30 Маунтинбайк: Световна купа в Кран Монтана, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
13.00 Волейбол: Лига на нациите (малък финал) - МАХ Спорт 2
13.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
14.00 Волейбол: Япония – САЩ - МАХ Спорт 1
14.30 Колоездене: Национален шампионат на Испания в Мадрид, общ старт, мъже Евроспорт 1
15.00 Тенис: Турнир в Хале (финал) - МАХ Спорт 3
15.00 Силови спортове: Световен класически шампионат в Друскининкай - Евроспорт 2
15.30 Маунтинбайк: Световна купа в Кран Монтана, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 1
16.00 Формула 1: Гран при на Испания - Диема спорт 2
16.30 Волейбол: Лига на нациите (финал) - МАХ Спорт 2
18.00 Фехтовка: Европейско първенство в Базел - Евроспорт 2
19.30 Футбол: Ла лига2 плейоф, Еспаньол – Овиедо - МАХ Спорт 4
20.15 Голф: PGA тур, Тревълърс чемпиъншип, четвърти ден - Евроспорт 2
21.30 Волейбол: Сърбия – Словения - МАХ Спорт 2
21.30 Наскар: Състезание в Ню Хампшир - МАХ Спорт 1
22.00 ЕВРО 2024: Швейцария – Германия – Диема, Диема спорт 3
22.00 ЕВРО 2024: Шотландия – Унгария - БНТ 1, БНТ 3
01.00 Копа Америка: САЩ – Боливия - МАХ Спорт 3
04.00 Копа Америка: Уругвай – Панама - МАХ Спор 3
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