Вижте всички призьори от 12-ия ден на Олимпийските игри в Париж

Медалисти от 12-ия ден на Олимпийските игри в Париж - 21 финала:

спортно ходене, маратон, смесени щафети:

1. Испания (Алваро Мартин, Мария Перес) - 2:50.31 часа

2. Еквадор - 2:51.22

3. Австралия - 2:51.38

спортно катерене за скорост, жени:

1. Александра Мирослав (Полша) - 6,10 секунди

2. Лицзюан Дън (Китай) - 6,18

3. Александра Калуцка (Полша) - 6,53

ветроходство, клас Ilca 6, жени:

1. Марит Баумеестер (Нидерландия) - 38 точки

2. Ане-Мари Риндом (Дания) - 61

3. Лине-Флем Хьост (Норвегия) - 75

ветроходство, клас Ilca 7, мъже:

1. Мат Уерн (Австралия) - 40 наказателни точки

2. Павлос Контидес (Кипър) - 56

3. Стефано Пескиера (Перу) - 80

вдигане на тежести, категория до 61 килограма, мъже:

1. Фабин Ли (Китай) - 310 килограма (143 килограма в изхвърлянето и 167 килограма в изтласкването)

2. Теерапон Силачай (Тайланд) - 303 (132 и 171)

3. Хамптън Морис (САЩ) - 298 (126 и 172)

- - -

ИВАН ДИМОВ (БЪЛГАРИЯ) - без резултат, три неуспешни опита в изхвърлянето

вдигане на тежести, категория до 49 килограма, жени:

1. Чжъхуи Хоу (Китай) 206 кг (89 килограма в изхвърлянето и 117 килограма в изтласкването)

2. Махаела Камбей (Румъния) 205 кг (93 и 112 кг)

3. Суродчана Камбао (Тайланд) 200 кг (88 и 112 кг)

парк скейтборд, мъже:

1. Кийган Палмър (Австралия) - 93.11 точки

2. Том Шер (САЩ) - 92.23

3. Аугусто Акио (Бразилия) - 91.85

колоездене на писта (мъже), отборно преследване:

1. Австралия (Оливър Бледин, Сам Уелсфорд, Конър Лийхи, Келънд ОТБрайън) - 3:42.067 минути

2. Великобритания (Итън Хейтър, Даниел Бигъм, Чарли Танфийлд, Итън Върнън) - 3:44.394

3. Италия (Симоне Консони, Филипо Гана, Франческо Ламон, Джонатан Милан) - 3:44.197

колоездене на писта (жени), отборно преследване:

1. САЩ (Кристен Фокнър, Дженифър Валенте, Клои Дайгърт и Лили Уилямс) - 4:04.306 минути

2. Нова Зеландия (Али Уоластън, Брайони Бота, Емили Шиърман, Никол Шийлдс) - 4:04.927а

3. Великобритания (Джоси Найт и Елинор Баркър, Анна Морис, Джесика Робъртс) - 4:06.382 а а

борба, 77 кг класически стил, мъже:

1. Нао Кусака (Япония)

2. Демеу Жадрайев (Казахстан)

3. Малхас Амоян (Армения) и Акжол Махмудов (Киргизстан)

борба, 97 кг класически стил, мъже:

1. Мохамадхади Сарави (Иран)

2. Артур Алексанян (Армения)

3. Габриел Росийо (Куба) и Узур Джузупбеков (Киргизстан)

борба, 50 кг свободен стил, жени:

1. Сара Ан Хилдебранд (САЩ)

2. Юснейлис Гусман (Куба)

3. Юи Сусаки (Япония) и Фън Цзъци (Китай)

артистично плуване, отборно:

1. Китай - 996.1389

2. САЩ - 914.3421

3. Испания - 900.7319

лека атлетика, бягане 400 метра, мъже:

1. Куинси Хол (САЩ) - 43.40 секунди

2. Матю Хъдсън-Смит (Великобритания) - 43.44

3. Музала Самуконга (Замбия) 43.74

лека атлетика, овчарски скок, жени:

1. Нина Кенеди (Австралия) - 4.90 метра

2. Кейти Муун (САЩ) - 4.85

3. Алиша Нюман (Канада) - 4.85

лека атлетика 3000 метра, стипълчейз, мъже

1. Суфиан Ел Бакали (Мароко) - 8:06.05 минути

2. Кенет Рукс (САЩ) - 8:06.41

3. Абрахам Кибиуот (Кения) - 8:06.47

лека атлетика, диск, мъже:

1. Роже Стона (Ямайка) - 70.00 метра, олимпийски рекорд

2. Миколас Алекна (Литва) - 69.97

3. Матю Дени (Австралия) - 69.31

таекуондо, 49 кг, жени:

1. Панипак Вонгпатанакит (Тайланд)

2. Цин Го (Китай)

3. Мобина Нематзадех (Иран) и Лена Стойкович (Хърватия)

таекуондо, 58 кг, мъже:

1. Парк Тае-джоон (Република Корея)

2. Гашим Магомедов (Азербайджан)

3. Мохамед Калил Жендуби (Тунис) и Сириан Раве (Франция)

бокс, категория до 63,5 килограма, мъже:

1. Ерисланди Алварес (Куба)

2. Софиан Умиа (Франция)

3. Уайът Санфорд (Канада) и Лаша Гурули (Грузия)

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9. РАДОСЛАВ РОСЕНОВ (БЪЛГАРИЯ)

бокс, категория до 80 килограма, мъже:

1. Олександър Хижняк (Украйна)

2. Нурбек Оралбай (Казахстан)

3. Кристиан Пинялес (Доминиканска република) и Арлен Лопес (Куба)

Класиране по медали след 12-ия ден от Олимпиадата в Париж:



златни сребърни бронзови общо

1. САЩ 27 35 32 94

2. Китай 25 23 17 65

3. Австралия 18 12 11 41

4. Франция 13 17 21 51

5. Великобритания 12 17 20 49

6. Република Корея 12 8 7 27

7. Япония 12 6 13 31

8. Италия 9 10 8 27

9. Нидерландия 9 5 6 20

10. Германия 8 5 5 18

11. Канада 6 4 9 19

12. Република Ирландия 4 0 3 7

13. Нова Зеландия 3 6 1 10

14. Румъния 3 4 1 8

15. Унгария 3 3 2 8

. Швеция 3 3 2 8

17. Украйна 3 2 3 8

18. Бразилия 2 5 7 14

20. Испания 2 3 6 11

20. Хърватия 2 1 3 6

21. Куба 2 1 2 5

22. Азербайджан 2 1 0 3

23. Белгия 2 0 3 5

24. Хонконг 2 0 2 4

. Филипини 2 0 2 4

26. Сърбия 2 0 0 2

27. Израел 1 4 1 6

28. Казахстан 1 3 3 7

29. Ямайка 1 3 1 5

30. Швейцария 1 2 4 7

31. Тайланд 1 2 2 5

32. Грузия 1 2 1 4

33. Дания 1 2 0 3

34. Гърция 1 1 5 7

35. Полша 1 1 4 6

36. Кения 1 1 3 5

37. Република Южна Африка 1 1 2 4

38. Чили 1 1 0 2

Еквадор 1 1 0 2

Сейнт Лусия 1 1 0 2

Уганда 1 1 0 2

42. Тайван 1 0 4 5

43. Иран 1 0 2 3

. Узбекистан 1 0 2 3

45. Чехия 1 0 1 2

. Гватемала 1 0 1 2

. Норвегия 1 0 0 1

48. Алжир 1 0 0 1

. Аржентина 1 0 0 1

. Бахрейн 1 0 0 1

. Доминика 1 0 0 1

. Мароко 1 0 0 1

. Словения 1 0 0 1

54. КНДР 0 2 3 5

55. Армения 0 2 1 3

. Мексико 0 2 1 3

57. Етиопия 0 2 0 2

58. Киргизстан 0 1 3 4

. Турция 0 1 3 4

. Литва 0 1 3 4

61. Косово 0 1 1 2

. Тунис 0 1 1 2

63. Колумбия 0 1 0 1

. Кипър 0 1 0 1

. Фиджи 0 1 0 1

. Монголия 0 1 0 1

67. Индия 0 0 3 3

Таджикистан 0 0 3 3

69. Доминиканска република 0 0 2 2

. Малайзия 0 0 2 2

. Молдова 0 0 2 2

72. Австрия 0 0 1 1

. Гренада 0 0 1 1

. Индонезия 0 0 1 1

. Замбия 0 0 1 1

. Кабо Верде 0 0 1 1

. Португалия 0 0 1 1

. Словакия 0 0 1 1

. Египет 0 0 1 1

. Перу 0 0 1 1



* Медалите на неутралните спортисти

от Русия и Беларус не се споменават.

Източник: БТА