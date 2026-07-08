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Париж под обсада: Столицата въвежда извънредни мерки преди сблъсъка Франция – Мароко

Париж под обсада: Столицата въвежда извънредни мерки преди сблъсъка Франция – Мароко

8 Юли, 2026 23:48 743 5

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Футболна еуфория и тревога: Как градът на светлините се готви за напрегнатата четвъртфинална вечер на Мондиал 2026

Париж под обсада: Столицата въвежда извънредни мерки преди сблъсъка Франция – Мароко - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания четвъртфинал между Франция и Мароко от Световното първенство по футбол 2026, Париж се превръща в истинска крепост. Градът, прочут с романтиката и културното си наследство, този път е обгърнат от тревога и засилени мерки за сигурност. Властите не оставят нищо на случайността, след като спомените от бурните празненства и безредици през 2022 година все още са пресни.

Полицейската префектура на Париж въведе строги ограничения, които влизат в сила от 22:00 часа на 9 юли. За първи път в историята на града, дронове ще патрулират небето, следейки за потенциални инциденти и нарушения на обществения ред. Освен това, използването на пиротехника и фойерверки е категорично забранено, за да се избегнат опасни ситуации и да се гарантира безопасността на жителите и гостите на френската столица. -

Легендарният булевард „Шанз-Елизе“, често превръщан в арена на празненства и сблъсъци, ще бъде под непрекъснато полицейско наблюдение. Търговците не крият притесненията си – много от тях вече са укрепили витрините и входовете на магазините си с предпазни плоскости, за да предотвратят евентуални вандалски прояви и грабежи.

В опит да се избегне струпването на големи тълпи, няколко ключови метростанции в близост до „Шанз-Елизе“ ще останат затворени през цялата нощ. По линия 6, участъкът между „Шарл дьо Гол – Етоал“ и „Трокадеро“ няма да обслужва пътници, а по линиите 8, 9, 12 и 14 също ще има затворени станции. Тези мерки целят да ограничат движението на фенове и да предотвратят евентуални инциденти в централната част на града.

Париж е дом на една от най-големите марокански диаспори в Европа – около 300 000 души живеят в столичния регион, а във Франция броят им достига 2,2 милиона. Именно поради тази причина, срещата между Франция и Мароко е определена като високорискова от органите на реда. Префектурата действа светкавично, за да предотврати повторение на сцените от миналото и да осигури спокойствие по улиците на града.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос:

    2 0 Отговор
    Кой е обсадил Париж?!
    Втори въпрос - Некви камилари ли?!
    Трети въпрос - Френската полиция за чадъра ли ме държи, та не издави камиларите в океана?!

    Коментиран от #3

    23:57 08.07.2026

  • 2 Сила

    5 0 Отговор
    Париж град в Мароко ли е ....?!?

    00:00 09.07.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос:":

    А ти кви мислиш служат във френската полиция? От кол и въже са. Всеки , който е служил във френския легион има право след изтичане на договора , да постъпи в полицията.

    00:04 09.07.2026

  • 4 Деведесет

    0 0 Отговор
    Процента от полиците са мароканци?!

    00:23 09.07.2026

  • 5 Да се опраат

    0 0 Отговор
    Световното в момента удари нивото на родната А група. Само остава някой да искара отбора по време на мач.

    01:01 09.07.2026

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