Париж под обсада: Столицата въвежда извънредни мерки преди сблъсъка Франция – Мароко

В навечерието на дългоочаквания четвъртфинал между Франция и Мароко от Световното първенство по футбол 2026, Париж се превръща в истинска крепост. Градът, прочут с романтиката и културното си наследство, този път е обгърнат от тревога и засилени мерки за сигурност. Властите не оставят нищо на случайността, след като спомените от бурните празненства и безредици през 2022 година все още са пресни.

Полицейската префектура на Париж въведе строги ограничения, които влизат в сила от 22:00 часа на 9 юли. За първи път в историята на града, дронове ще патрулират небето, следейки за потенциални инциденти и нарушения на обществения ред. Освен това, използването на пиротехника и фойерверки е категорично забранено, за да се избегнат опасни ситуации и да се гарантира безопасността на жителите и гостите на френската столица. -

Легендарният булевард „Шанз-Елизе“, често превръщан в арена на празненства и сблъсъци, ще бъде под непрекъснато полицейско наблюдение. Търговците не крият притесненията си – много от тях вече са укрепили витрините и входовете на магазините си с предпазни плоскости, за да предотвратят евентуални вандалски прояви и грабежи.

В опит да се избегне струпването на големи тълпи, няколко ключови метростанции в близост до „Шанз-Елизе“ ще останат затворени през цялата нощ. По линия 6, участъкът между „Шарл дьо Гол – Етоал“ и „Трокадеро“ няма да обслужва пътници, а по линиите 8, 9, 12 и 14 също ще има затворени станции. Тези мерки целят да ограничат движението на фенове и да предотвратят евентуални инциденти в централната част на града.

Париж е дом на една от най-големите марокански диаспори в Европа – около 300 000 души живеят в столичния регион, а във Франция броят им достига 2,2 милиона. Именно поради тази причина, срещата между Франция и Мароко е определена като високорискова от органите на реда. Префектурата действа светкавично, за да предотврати повторение на сцените от миналото и да осигури спокойствие по улиците на града.