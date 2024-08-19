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Леонел Меси извън състава на Аржентина за предстоящите квалификации

19 Август, 2024 21:42 197 0

Леонел Меси извън състава на Аржентина за предстоящите квалификации

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Аржентина се изправя срещу Чили и Колумбия през септември

Леонел Меси извън състава на Аржентина за предстоящите квалификации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси няма да играе за световния шампион Аржентина в квалификациите за Мондиал 2026 срещу Чили (5-и септември) и Колумбия (10-и септември).

Селекционерът Лионел Скалони не е включил футболиста на Интер Маями в списътка с играчи, на които ще разчита за тези два мача, а причината е контузия. Общо 28 играчи бяха повикани от треньора.

Ето и пълния списък от играчи:

Вратари: Валтер Бенитес (ПСВ Айндховен), Херонимо Руи (Олимпик Марсилия), Хуан Мусо (Аталанта), Емилиано Мартинес (Астън Вила)

Защитници: Гонсало Монтиел (Севиля), Науел Молина (Атлетико Мадрид), Кристиан Ромеро (Тотнъм), Херман Пецела (Ривър Плейт), Леонардо Балерди (Олимпик Марсилия), Николас Отаменди (Бенфика), Лисандро Мартинес (Манчестър Юнайтед), Николас Таляфико (Лион), Валентин Барко (Брайтън)

Полузащитници: Леандро Паредес (Рома), Гуидо Родригес (Уест Хем), Алексис Мак Алистър (Ливърпул), Енцо Фернандес (Челси), Джовани Ло Селсо (Тотнъм), Есекиел Фернандес (Ал-Кадсия), Родриго Де Пол (Атлетико Мадрид)

Нападатели: Николас Гонсалес (Фиорентина), Алехандро Гарначо (Манчестър Юнайтед), Матиас Суле (Рома), Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), Валентин Карбони (Олимпик Марсилия), Хулиан Алварес (Атлетико Мадрид), Лаутаро Мартинес (Интер), Валентин Кастеянос (Лацио)


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