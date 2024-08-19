Леонел Меси извън състава на Аржентина за предстоящите квалификации

Радомир Чолаков: Рискува се държавата заради его. Излиза, че егото е от страна на Радев и предлагащите Калин Стоянов

Президентът не е нарушил Конституцията, защото подписът на президента върху указа за назначаване на служебно правителство е елемент от т.нар. сложен ф ...