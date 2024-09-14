Резултати и класиране след 9 кръг в Трета Югозападна лига

Септември II София - Пирин Разлог 0:5
Балкан Ботевград - Сливнишки герой Сливница 2:1
Витоша Бистрица - Банско 0:1
Рилски спортист Самоков - Вихрен Сандански 2:0
ЦСКА 1948 III - Пирин Гоце Делчев 2:2
Гранит Владая - Оборище Панагюрище 1:1
Ботев Ихтиман - Кюстендил 1:2
16 септември, понеделник, 17:00
Левски II - Славия II
Пирин II Благоевград - ЦСКА III София отложен
Септември Симитли - почива
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Набит съдия
Коментиран от #2
21:05 14.09.2024
2 Дупничанин
До коментар #1 от "Набит съдия":Баце е скинал менискус и не мое да играе. Злите езици викат, че симитлийския кмет му е скъсал и подкръстието, затова сега почиват.
21:18 14.09.2024