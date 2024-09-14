Резултати и класиране след 9 кръг в Трета Югозападна лига

Ерлинг Холанд не спира да бележи, донесе победата на Манчестър Сити над Брентфорд

Ерлинг Холанд не спира да бележи. Норвежецът отбеляза нови два гола, а с тях Манчестър Сити стигна до обрат и победа с 2:1 срещу Брентфорд. “Гра ...