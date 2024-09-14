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Резултати и класиране след 9 кръг в Трета Югозападна лига

14 Септември, 2024 21:00 244 2

Резултати и класиране след 9 кръг в Трета Югозападна лига

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  • кюстендил-
  • рилски спортист-
  • ботев ихтиман-
  • пирин

В понеделник предстои да се изиграе още един мач от кръга

Резултати и класиране след 9 кръг в Трета Югозападна лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември II София - Пирин Разлог 0:5
Балкан Ботевград - Сливнишки герой Сливница 2:1
Витоша Бистрица - Банско 0:1
Рилски спортист Самоков - Вихрен Сандански 2:0
ЦСКА 1948 III - Пирин Гоце Делчев 2:2
Гранит Владая - Оборище Панагюрище 1:1
Ботев Ихтиман - Кюстендил 1:2
16 септември, понеделник, 17:00
Левски II - Славия II
Пирин II Благоевград - ЦСКА III София отложен
Септември Симитли - почива

Резултати и класиране след 9 кръг в Трета Югозападна лига


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  • 1 Набит съдия

    1 1 Отговор
    Бистришките тикви падат от Банско, голям срам.

    Коментиран от #2

    21:05 14.09.2024

  • 2 Дупничанин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Набит съдия":

    Баце е скинал менискус и не мое да играе. Злите езици викат, че симитлийския кмет му е скъсал и подкръстието, затова сега почиват.

    21:18 14.09.2024

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