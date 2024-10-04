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Резултати от мачовете в Лигата на Конференциите

4 Октомври, 2024 00:21 150 1

Резултати от мачовете в Лигата на Конференциите

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Челси победи Гент

Резултати от мачовете в Лигата на Конференциите - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Серкъл Брюж (Белгия) - Санкт Гален (Швейцария) 6:2
Динамо Минск (Беларус) - Хартс (Шотландия) 1:2
Астана (Казахстан) - Бачка Топола (Сърбия) 1:0
Хайденхайм (Германия) - Олимпия Любляна (Словения) 2:1
Легия Варшава (Полша) - Бетис (Испания) 1:0
Молде (Норвегия) - Ларн (Северна Ирландия) 3:0
Ноа (Армения) - Млада Болеслав (Чехия) 2:0
Омония Никозия (Кипър) - Викингур Рейкявик (Исландия) 4:0
Борац Баня Лука (Босна и Херцеговина) - Панатинайкос (Гърция) 1:1
Челси (Англия) - Гент (Белгия) 4:2
Копенхаген (Дания) - Ягелония (Полша) 1:2
Фиорентина (Италия) - Дъ Ню Сейнтс (Уелс) 2:0
ЛАСК Линц (Австрия) - Юргорден (Швеция) 2:2
Лугано (Швейцария) - ХИК Хелзинки (Финландия) 3:0
Петрокуб (Молдова) - Пафос (Кипър) 1:4
Шамрок Роувърс (Ирландия) - АПОЕЛ Никозия (Кипър) 1:1


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