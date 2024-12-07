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България ще участва на Световната купа по водна топка за жени

България ще участва на Световната купа по водна топка за жени

7 Декември, 2024 10:55 169 0

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Националките ни са в група с Великобритания и Турция

България ще участва на Световната купа по водна топка за жени - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор на България ще участва в Световната купа по водна топка от 14 до 17 декември.

Турнирът е разделен в две дивизии, като във втората участват общо 12 отбора, разделени в 4 групи по 3.

Националките ни са в група с Великобритания и Турция.


Състав на националния отбор:
Патрисия Ефтимова - Локомотив НН
Мила Авренлиева - Черноморец
Цветелина Бижева - SV Basel
Рени Руменова - Ботев 2000
Гюлшен Асенова - Черноморец
Росица Желязкова - Локомотив НН
Руслана Тодорова - Нептун
Михаела Нанева - CN Rubí
Вера Добринска - Арда Кърджали
Анна Гешева - Cosenza Pallanuoto
Пролетна Димитрова - Нептун
Ивет Димитрова - Aquatica Torino
Ралица Добринска - Арда Кърджали
Валенсия Тодорова - Черноморец

Треньор: Антон Древал


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