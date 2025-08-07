Виктория Томова стартира в основната схема на WTA 1000 в Синсинати срещу американката Ан Ли

Българската тенисистка Виктория Томова продължава участието си на престижния турнир в Синсинати, част от сериите WTA 1000. След като премина успешно през квалификациите, първата ракета на България си осигури място в основната схема, където ще се изправи срещу представителката на домакините – Ан Ли.

Това ще бъде втори сблъсък между Виктория Томова и Ан Ли. Двете се срещнаха през юни тази година на турнира в Бари, където американката надделя с 6:3, 6:4. Сега българката ще има възможност за реванш на твърдите кортове в Синсинати.

Двубоят е насрочен за 8 август.

С достигането си до основната схема Виктория Томова вече си осигури 30 точки за световната ранглиста, което ще ѝ позволи да се изкачи с две позиции и да заеме 103-ото място в класацията на WTA.