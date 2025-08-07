Новини
Спорт »
Тенис »
Виктория Томова стартира в основната схема на WTA 1000 в Синсинати срещу американката Ан Ли

Виктория Томова стартира в основната схема на WTA 1000 в Синсинати срещу американката Ан Ли

7 Август, 2025 10:50 423 0

  • тенисистка-
  • виктория томова-
  • участието си -
  • турнир -
  • синсинати-
  • wta 1000

Двубоят е насрочен за 8 август

Виктория Томова стартира в основната схема на WTA 1000 в Синсинати срещу американката Ан Ли - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенисистка Виктория Томова продължава участието си на престижния турнир в Синсинати, част от сериите WTA 1000. След като премина успешно през квалификациите, първата ракета на България си осигури място в основната схема, където ще се изправи срещу представителката на домакините – Ан Ли.

Това ще бъде втори сблъсък между Виктория Томова и Ан Ли. Двете се срещнаха през юни тази година на турнира в Бари, където американката надделя с 6:3, 6:4. Сега българката ще има възможност за реванш на твърдите кортове в Синсинати.

Двубоят е насрочен за 8 август.

С достигането си до основната схема Виктория Томова вече си осигури 30 точки за световната ранглиста, което ще ѝ позволи да се изкачи с две позиции и да заеме 103-ото място в класацията на WTA.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ