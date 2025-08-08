Новини
Алваро Мората избира Комо: Край на трансферната драма с Милан и Галатасарай

8 Август, 2025 17:04

Всички страни най-сетне постигнаха съгласие

Алваро Мората избира Комо: Край на трансферната драма с Милан и Галатасарай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Испанският голмайстор Алваро Мората е на прага да облече екипа на Комо, слагайки точка на дългите и напрегнати преговори между Милан, Галатасарай и новия му клуб от Серия А. След седмици на спекулации и сложни разговори, всички страни най-сетне постигнаха съгласие.

По информация на Gazzetta dello Sport, Милан ще изплати на Галатасарай до 3 милиона евро плюс допълнителни бонуси, за да прекрати предсрочно наемния договор на Мората. Турският гранд настояваше за компенсация, тъй като бе инвестирал 6 милиона евро за привличането на нападателя от Атлетико Мадрид. След финализирането на финансовите детайли, пътят на Мората към езерния град е напълно открит.

Любопитен щрих в трансфера е близкото приятелство между Мората и Сеск Фабрегас – настоящият треньор на Комо. Именно добрите отношения между двамата са наклонили везните в полза на италианския клуб, който завърши на 10-о място в Серия А и има амбиции за пробив в европейските турнири през следващия сезон.

Престоят на Мората в Милан не оправда високите очаквания – само 6 гола в 25 мача след трансфера му от Атлетико Мадрид през лятото на 2024 г. За разлика от това, престоят му в Галатасарай бе далеч по-успешен – 7 попадения и 3 асистенции в 16 срещи, което отново изстреля името му сред най-желаните нападатели на трансферния пазар.

Въпреки новото начало в Италия, бъдещето на Мората в националния отбор на Испания остава под въпрос. След пропуснатата дузпа във финала на Лигата на нациите срещу Португалия, самият футболист не изключва възможността да се оттегли от „Ла Роха“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван

    1 0 Отговор
    Този е един голям смешник голямо самочувствие пълен въздух

    18:21 08.08.2025

