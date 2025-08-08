Алваро Мората избира Комо: Край на трансферната драма с Милан и Галатасарай

Испанският голмайстор Алваро Мората е на прага да облече екипа на Комо, слагайки точка на дългите и напрегнати преговори между Милан, Галатасарай и новия му клуб от Серия А. След седмици на спекулации и сложни разговори, всички страни най-сетне постигнаха съгласие.

По информация на Gazzetta dello Sport, Милан ще изплати на Галатасарай до 3 милиона евро плюс допълнителни бонуси, за да прекрати предсрочно наемния договор на Мората. Турският гранд настояваше за компенсация, тъй като бе инвестирал 6 милиона евро за привличането на нападателя от Атлетико Мадрид. След финализирането на финансовите детайли, пътят на Мората към езерния град е напълно открит.

Любопитен щрих в трансфера е близкото приятелство между Мората и Сеск Фабрегас – настоящият треньор на Комо. Именно добрите отношения между двамата са наклонили везните в полза на италианския клуб, който завърши на 10-о място в Серия А и има амбиции за пробив в европейските турнири през следващия сезон.

Престоят на Мората в Милан не оправда високите очаквания – само 6 гола в 25 мача след трансфера му от Атлетико Мадрид през лятото на 2024 г. За разлика от това, престоят му в Галатасарай бе далеч по-успешен – 7 попадения и 3 асистенции в 16 срещи, което отново изстреля името му сред най-желаните нападатели на трансферния пазар.

Въпреки новото начало в Италия, бъдещето на Мората в националния отбор на Испания остава под въпрос. След пропуснатата дузпа във финала на Лигата на нациите срещу Португалия, самият футболист не изключва възможността да се оттегли от „Ла Роха“.