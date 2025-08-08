Новини
Замесиха името на Илиан Илиев като възможен вариант за треньор на балкански клуб

8 Август, 2025 22:27

ФК Сараево остана без наставник

След като Зоран Зекич изненадващо напусна треньорския пост на ФК Сараево във вторник вечерта, босненската футболна общественост е в трескаво очакване кой ще поеме кормилото на един от най-успешните клубове в страната. Веднага след оставката на хърватския наставник, започнаха да валят кандидатури от цяла Европа, а името на Илиан Илиев – настоящият селекционер на България и треньор на Черно море – изпъкна сред най-обсъжданите варианти.

Сараево е клуб с богата история и стабилни финансови основи, който се превърна в магнит за амбициозни треньори, които мечтаят да работят на най-големия стадион в Босна и Херцеговина.

Според авторитетното издание scsport, Илиев е сред имената, които сериозно се спрягат за овакантения пост. Българският специалист е известен със своята харизма, тактическа грамотност и способността да постига отлични резултати дори с ограничени ресурси. Именно тези качества му донесоха признание както в родината, така и на международната сцена.

В надпреварата за треньорския стол на Сараево се включват и други утвърдени имена. Хусреф Мусемич, най-успешният наставник в историята на клуба, е фаворит сред феновете и ръководството. Златан Налич, който има опит с отборите на Слобода и Тузла Сити, също е сред обсъжданите варианти, като неговият успех с младежкия национален отбор на Швеция не остава незабелязан. Не на последно място, румънската футболна легенда Адриан Муту проявява интерес към позицията. Муту вече има опит в региона, след като преди две години води Нефтчи срещу Железничар в Сараево.

В момента ръководството на ФК Сараево внимателно преценява всички кандидатури, а феновете с нетърпение очакват да разберат кой ще бъде новият архитект на успехите на отбора.


