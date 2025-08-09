Треньорска рокада в Монтана след слабия старт в елита

В Монтана настъпи първата треньорска промяна в новия сезон на efbet Лига. След разочароващото равенство 0:0 срещу Ботев Враца на стадион „Огоста“, старши треньорът Танчо Калпаков подаде оставка, която бе незабавно приета от клубното ръководство.

„С оглед на незадоволителните резултати от началото на кампанията, Калпаков реши да се оттегли. Разделяме се с уважение и благодарност за всичко, което направи за Монтана – за промоцията в елита и за радостните мигове, които подари на феновете през последната година. Пожелаваме му здраве и успехи занапред“, коментира кметът на града Златко Живков.

Калпаков пое кормилото на Монтана на 29 юни 2024 г., наследявайки Петър Колев. Под негово ръководство тимът от Северозапада постигна директна промоция, завършвайки на второ място във Втора лига и демонстрирайки най-стабилната защита в групата – само 15 допуснати гола в 38 срещи.

Въпреки успешния минал сезон, дебютът на Монтана в елита се оказа труден. След първите четири кръга отборът записа две равенства у дома – 1:1 срещу Локомотив Пловдив (с гол на Филип Ежике) и 0:0 в дербито с Ботев Враца.

В същото време обаче „синьо-белите“ инкасираха тежки загуби – 0:5 от Левски на „Герена“ и 0:3 от Локомотив София в столичния квартал „Надежда“. Сега ръководството на Монтана е изправено пред задачата да намери нов наставник, който да стабилизира отбора и да върне увереността на тима в битката за оцеляване в елита.