Треньорска рокада в Монтана след слабия старт в елита

9 Август, 2025 15:13 621 2

  • монтана-
  • танчо калпаков-
  • оставка-
  • efbet лига-
  • треньорска смяна-
  • футбол-
  • новини-
  • спорт-
  • българия

Танчо Калпаков подаде оставка

Треньорска рокада в Монтана след слабия старт в елита - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Монтана настъпи първата треньорска промяна в новия сезон на efbet Лига. След разочароващото равенство 0:0 срещу Ботев Враца на стадион „Огоста“, старши треньорът Танчо Калпаков подаде оставка, която бе незабавно приета от клубното ръководство.

„С оглед на незадоволителните резултати от началото на кампанията, Калпаков реши да се оттегли. Разделяме се с уважение и благодарност за всичко, което направи за Монтана – за промоцията в елита и за радостните мигове, които подари на феновете през последната година. Пожелаваме му здраве и успехи занапред“, коментира кметът на града Златко Живков.

Калпаков пое кормилото на Монтана на 29 юни 2024 г., наследявайки Петър Колев. Под негово ръководство тимът от Северозапада постигна директна промоция, завършвайки на второ място във Втора лига и демонстрирайки най-стабилната защита в групата – само 15 допуснати гола в 38 срещи.

Въпреки успешния минал сезон, дебютът на Монтана в елита се оказа труден. След първите четири кръга отборът записа две равенства у дома – 1:1 срещу Локомотив Пловдив (с гол на Филип Ежике) и 0:0 в дербито с Ботев Враца.

В същото време обаче „синьо-белите“ инкасираха тежки загуби – 0:5 от Левски на „Герена“ и 0:3 от Локомотив София в столичния квартал „Надежда“. Сега ръководството на Монтана е изправено пред задачата да намери нов наставник, който да стабилизира отбора и да върне увереността на тима в битката за оцеляване в елита.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    3 0 Отговор
    И сега Монтана сигурно ще цъфне и ще върже.

    15:29 09.08.2025

  • 2 Смешник

    0 0 Отговор
    А Стойков в Черноморец кога

    16:04 09.08.2025

