ЦСКА има нов спортен директор

Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА. От днес той стартира работа в клуба, като основните приоритети пред него са управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации на „червените“.
Бойко Величков е юноша на ЦСКА и играе за първия тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за „армейците“, през футболната си кариера играе още за Рилски спортист, Чардафон, Литекс, Левски, Велбъжд, Спартак (Варна), Локомотив (София) и Черно море, както и за чуждестранните Рот Вайс Оберхаузен (Германия) и Илисиакос (Гърция).
След края на активната си кариера се пренасочва към треньорството - започва като асистент във Вихрен, след което е старши треньор на Чавдар (Бяла Слатина), Локомотив (Мездра) и Ботев (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на Локомотив (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на Пирин (Благоевград).
През 2013 г. Величков основава и собствена футболна школа.
Официалното му представяне ще е в четвъртък, 14 август, от 14:00 ч.
1 директорчета винаги има
да заработят бонусите му
има ли
15:40 11.08.2025
2 Бараж 1948
15:46 11.08.2025
3 ЗД Армеец
Коментиран от #5
15:47 11.08.2025
4 А Душан
15:47 11.08.2025
5 Феновете са армейци
До коментар #3 от "ЗД Армеец":Футболт е заради феновете. Феновете на отбора се самоопределят за армейци и затова и всичко звързано с отбора на техните сърца се нарича така. Толкова е елементарно... Като почнат някой да ровят и чоплят, ама наистина се занимават с празни неща и с глупости. Елементарно и очевидно е това, че от десетилетия: ЦСКА е един от двата най-популярни отбора в България и феновете му и футболистите от създаването са и завинаги са наричани и се наричат помежду си армейци. Какво значение има тук точно кой е бил шеф и какво е правил или неправил с АДто през еди коя си година. След промените всички клубове са станали АДта и са минавали през всякакви щридически карамболи.... Важни са феновете и фенската маса - те определят ЦСКА и всичко армейско, щом има милиони, които са от този отбор и те самите се наричар армейци.... това е.
16:01 11.08.2025
6 ЕлСмешнико
16:02 11.08.2025