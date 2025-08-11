Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА има нов спортен директор

ЦСКА има нов спортен директор

11 Август, 2025 15:37 524 6

  • бойко величков -
  • спортен директор -
  • цска-
  • работа -
  • клуба

Бойко Величков поема поста

ЦСКА има нов спортен директор - 1
Снимка: ЦСКА
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА. От днес той стартира работа в клуба, като основните приоритети пред него са управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации на „червените“.

Бойко Величков е юноша на ЦСКА и играе за първия тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за „армейците“, през футболната си кариера играе още за Рилски спортист, Чардафон, Литекс, Левски, Велбъжд, Спартак (Варна), Локомотив (София) и Черно море, както и за чуждестранните Рот Вайс Оберхаузен (Германия) и Илисиакос (Гърция).

След края на активната си кариера се пренасочва към треньорството - започва като асистент във Вихрен, след което е старши треньор на Чавдар (Бяла Слатина), Локомотив (Мездра) и Ботев (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на Локомотив (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на Пирин (Благоевград).

През 2013 г. Величков основава и собствена футболна школа.

Официалното му представяне ще е в четвъртък, 14 август, от 14:00 ч.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 директорчета винаги има

    2 0 Отговор
    а добри ритнитопкофци
    да заработят бонусите му
    има ли

    15:40 11.08.2025

  • 2 Бараж 1948

    1 1 Отговор
    Майкъла- треньор и сте готови за баража за втора лига

    15:46 11.08.2025

  • 3 ЗД Армеец

    0 0 Отговор
    Спрете да пишете за "армейците" от ЦСКА! Частен клуб нямащ нищо общо с българската армия. Колко българи има в отбора? И банда ДСК няма нищо общо с бившата Държавна спестовна каса.

    Коментиран от #5

    15:47 11.08.2025

  • 4 А Душан

    0 0 Отговор
    защо ни е?

    15:47 11.08.2025

  • 5 Феновете са армейци

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЗД Армеец":

    Футболт е заради феновете. Феновете на отбора се самоопределят за армейци и затова и всичко звързано с отбора на техните сърца се нарича така. Толкова е елементарно... Като почнат някой да ровят и чоплят, ама наистина се занимават с празни неща и с глупости. Елементарно и очевидно е това, че от десетилетия: ЦСКА е един от двата най-популярни отбора в България и феновете му и футболистите от създаването са и завинаги са наричани и се наричат помежду си армейци. Какво значение има тук точно кой е бил шеф и какво е правил или неправил с АДто през еди коя си година. След промените всички клубове са станали АДта и са минавали през всякакви щридически карамболи.... Важни са феновете и фенската маса - те определят ЦСКА и всичко армейско, щом има милиони, които са от този отбор и те самите се наричар армейци.... това е.

    16:01 11.08.2025

  • 6 ЕлСмешнико

    0 0 Отговор
    Тоя е студиен специалист, лаладжия .........

    16:02 11.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ