ЦСКА има нов спортен директор

Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА. От днес той стартира работа в клуба, като основните приоритети пред него са управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации на „червените“.

Бойко Величков е юноша на ЦСКА и играе за първия тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за „армейците“, през футболната си кариера играе още за Рилски спортист, Чардафон, Литекс, Левски, Велбъжд, Спартак (Варна), Локомотив (София) и Черно море, както и за чуждестранните Рот Вайс Оберхаузен (Германия) и Илисиакос (Гърция).

След края на активната си кариера се пренасочва към треньорството - започва като асистент във Вихрен, след което е старши треньор на Чавдар (Бяла Слатина), Локомотив (Мездра) и Ботев (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на Локомотив (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на Пирин (Благоевград).

През 2013 г. Величков основава и собствена футболна школа.

Официалното му представяне ще е в четвъртък, 14 август, от 14:00 ч.