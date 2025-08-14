Новини
Тотнъм осъди остро расистките нападки срещу Матис Тел след изпуснатата дузпа срещу ПСЖ

14 Август, 2025 14:34 586 0

Футболната общественост за пореден път се обедини

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от възмущение заля футболната общност, след като младият нападател на Тотнъм Хотспър Матис Тел стана обект на расистки обиди в социалните мрежи. Причината – пропусната дузпа в напрегнатия финал за Суперкупата на УЕФА срещу Пари Сен Жермен, завършил 2:2 в редовното време и 3:4 след изпълнение на наказателни удари.

Лондонският клуб реагира светкавично и категорично застана зад своя футболист. В официално изявление от Тотнъм изразиха пълна подкрепа към Тел и осъдиха остро проявите на расизъм, които заляха интернет пространството след двубоя.

„Дълбоко сме потресени от расистките нападки, насочени към Матис Тел след вчерашния мач. Той прояви истинска смелост, поемайки отговорността да изпълни дузпа в толкова напрегнат момент. За съжаление, някои хора използват анонимността на социалните мрежи, за да разпространяват омраза и нетърпимост – това е недопустимо“, гласи позицията на клуба.

От Тотнъм подчертаха, че ще работят в тясно сътрудничество с властите и платформите, за да бъдат предприети най-строги мерки срещу виновните.

„Няма място за расизъм във футбола и в обществото. Стоим твърдо зад теб, Матис!“, завършва изявлението.

Случаят предизвика бурни реакции и сред феновете, които масово изразиха подкрепа към младия талант.


