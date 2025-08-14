Новини
Челси с благороден жест към близките на трагично загиналия Диого Жота

14 Август, 2025 16:34 675 0

Този благороден акт е поредното доказателство, че футболът е не само игра, но и общност

Челси с благороден жест към близките на трагично загиналия Диого Жота - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Челси ще отдели част от премиите, спечелени след триумфа си на Световното клубно първенство в САЩ, за да подпомогне семейството на покойния Диого Жота и неговия брат Андре Силва. Новината бе разпространена от авторитетното издание The Athletic.

Сините от Лондон завоюваха престижната титла, след като на 13 юли разгромиха Пари Сен Жермен с категоричното 3:0 във финалния сблъсък. За успеха си Челси инкасира внушителната сума от 15,5 милиона долара, част от която ще бъде дарена на близките на двамата братя, загинали трагично в началото на месеца.

Решението на лондонския клуб бе посрещнато с одобрение и уважение от фенове и специалисти по цял свят, които приветстваха жеста като пример за истински спортен дух и съпричастност.

На 3 юли футболният свят бе разтърсен от новината за фаталната катастрофа в Испания, при която 28-годишният Диого Жота и 25-годишният му брат Андре Силва загубиха живота си. Според първоначалните данни, автомобилът, управляван от Жота, е превишил допустимата скорост, а при опит за изпреварване една от гумите се е спукала, което е довело до загуба на контрол и последвалата трагедия.


