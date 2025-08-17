Новини
Лионел Меси пренаписа историята

17 Август, 2025

Той стана най-младият футболист в света с 875 голове в професионалната си кариера

Лионел Меси пренаписа историята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси продължава да покорява върхове. Аржентинската суперзвезда стана най-младият футболист в света с гол №875 в професионалната кариера. Меси изведе Интер Маями до победа с 3:1 над шампиона на МЛС – ЛА Галакси, пише "Тема спорт".

След кратко отсъствие заради травма Меси се завърна на терена и само за 45 минути донесе успеха на своя тим. Неговият рекорден гол дойде в мач №1116 от кариерата му, след брилянтен индивидуален рейд и удар, напомнящ най-добрите му моменти с Барселона.

Интер Маями откри в 43-тата минута чрез Жорди Алба. Джузеф Пейнтсил изравни в 59-ата. Меси върна преднината на розовите в 84-тата, а Луис Суарес оформи крайния резултат в последната минута.

Историята на Меси започва на 1 май 2005 г., когато 17-годишният талант вкарва дебютното си попадение за Барселона срещу Албасете след асистенция на Роналдиньо – и веднага се превръща в най-младия голмайстор в Ла Лига.

Днес, 19 години по-късно, той е само на 63 гола зад големия си съперник Кристиано Роналдо (938). Освен головете обаче Меси има и впечатляващите 389 асистенции, което прави общо 1263 директни участия в голове.

Кариера на Лионел Меси (клубна и национален отбор):

Барселона: 672 гола, 269 асистенции, 778 мача

Аржентина: 112 гола, 58 асистенции, 193 мача

Пари Сен Жермен: 32 гола, 34 асистенции, 75 мача

Интер Маями: 59 гола, 28 асистенции, 71 мача


