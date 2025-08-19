Венцислав Митрев ще свири "червеното" дерби

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от шестия кръг на efbet Лига.
Ето всички назначения:
22 август 2025 г., петък – 20:30 ч.
ФК Локомотив София 1929 – ФК Спартак 1918
Главен съдия: Георги Петров Стоянов
Асистент 1: Йордан Петров Петров
Асистент 2: Светослав Колев Енчев
Четвърти съдия: Кристиян Николов Колев
ВАР: Никола Антонов Попов
АВАР: Васил Петров Минев
Съдийски наблюдател: Станислав Георгиев Тодоров
23 август 2025 г., събота – 19:00 ч.
ПФК Монтана 1921 – ПФК Септември София
Главен съдия: Денислав Йорданов Сталев
Асистент 1: Мартин Веселинов Маргаритов
Асистент 2: Желязко Димитров Пилатов
Четвърти съдия: Тодор Недялков Киров
ВАР: Красен Иванов Георгиев
АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
Съдийски наблюдател: Александър Костадинов Костадинов
23 август 2025 г., събота – 21:15 ч.
ПФК Черно море – ПФК Локомотив Пловдив 1926
Главен съдия: Любослав Бисеров Любомиров
Асистент 1: Георги Пламенов Тодоров
Асистент 2: Костадин Димитров Тановчев
Четвърти съдия: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Георги Николов Кабаков
АВАР: Кристиян Николов Колев
Съдийски наблюдател: Георги Генов Нарлев
24 август 2025 г., неделя – 17:45 ч.
Добруджа 1919 – ПФК Ботев Враца
Главен съдия: Волен Валентинов Чинков
Асистент 1: Дениз Пиринов Соколов
Асистент 2: Драгомир Руменов Милев
Четвърти съдия: Михаел Петков Павлов
ВАР: Валентин Станчев Железов
АВАР: Георги Милков Гинчев
Съдийски наблюдател: Кольо Димитров Данев
24 август 2025 г., неделя – 20:15 ч.
ЦСКА – ФК ЦСКА 1948
Главен съдия: Венцислав Георгиев Митрев
Асистент 1: Петър Велизаров Митрев
Асистент 2: Георги Любомиров Минев
Четвърти съдия: Мартин Иванов Марков
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
Съдийски наблюдател: Никола Петров Джугански
25 август 2025 г., понеделник – 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Арда Кърджали 1924
Главен съдия: Радослав Петров Гидженов
Асистент 1: Мирослав Максимов Иванов
Асистент 2: Георги Йорданов Дойнов
Четвърти съдия: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Владимир Вълков Вълков
АВАР: Георги Димитров Давидов
Съдийски наблюдател: Георги Владимиров Игнатов
25 август 2025 г., понеделник – 21:15 ч.
ПФК Берое Стара Загора – ПФК Лудогорец 1945
Главен съдия: Димитър Димитров Димитров
Асистент 1: Тодор Василев Вуков
Асистент 2: Марио Георгиев Данаилов
Четвърти съдия: Васил Петров Минев
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Мартин Живков Великов
Съдийски наблюдател: Ахмед Яшар Ахмед
БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ - отложен
