Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед прие оферта за Джейдън Санчо

Манчестър Юнайтед прие оферта за Джейдън Санчо

20 Август, 2025 17:06 318 0

  • манчестър юнайтед -
  • предложение -
  • рома -
  • английския национал-
  • джейдън санчо-
  • трансфер

Рома ще даде 19 милиона евро за правата на футболиста

Манчестър Юнайтед прие оферта за Джейдън Санчо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е дал зелена светлина на последното предложение на Рома за английския национал Джейдън Санчо. Според авторитетни източници, включително Sky Italy, двата клуба са постигнали принципно съгласие, а трансферът на крилото към Серия А изглежда все по-вероятен.

Италианският тим е готов да брои 19 милиона евро за правата на Санчо, като сумата може да скочи с още 5 милиона при изпълнение на определени бонуси и условия. Въпреки това, сделката все още не е официално завършена, тъй като остава една ключова пречка – личните условия на футболиста.

В понеделник Санчо е отхвърлил първоначалното предложение на Рома, настоявайки за по-добри финансови параметри. В момента преговорите между двете страни продължават.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ