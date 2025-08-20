Манчестър Юнайтед прие оферта за Джейдън Санчо

Манчестър Юнайтед е дал зелена светлина на последното предложение на Рома за английския национал Джейдън Санчо. Според авторитетни източници, включително Sky Italy, двата клуба са постигнали принципно съгласие, а трансферът на крилото към Серия А изглежда все по-вероятен.

Италианският тим е готов да брои 19 милиона евро за правата на Санчо, като сумата може да скочи с още 5 милиона при изпълнение на определени бонуси и условия. Въпреки това, сделката все още не е официално завършена, тъй като остава една ключова пречка – личните условия на футболиста.

В понеделник Санчо е отхвърлил първоначалното предложение на Рома, настоявайки за по-добри финансови параметри. В момента преговорите между двете страни продължават.