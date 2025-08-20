Гръцкият ас Циципас сензационно напусна турнира в Уинстън-Сейлъм

Водачът в схемата на турнира в Уинстън-Сейлъм – Стефанос Циципас преживя неочаквано отпадане още във втория кръг. Гръцкият фаворит бе надигран категорично от китайския талант Бу Юнчаокете, който го победи с убедителното 6:3, 6:2 на твърдите кортове в САЩ.

Срещата, част от престижната серия ATP 250 с награден фонд, доближаващ 800 000 долара, продължи едва 88 минути, но бе достатъчна, за да се превърне в една от големите изненади на надпреварата.

Бу Юнчаокете, който заема 76-ото място в световната ранглиста, демонстрира хладнокръвие и отлична форма, като не остави шанс на именития си съперник. В следващия етап младият китаец ще премери сили с аржентинеца Мариано Навоне. Навоне също впечатли с категорична победа над 16-ия поставен Маркос Хирон от САЩ – 6:2, 6:2.

Изненадите в Уинстън-Сейлъм не спряха дотук. Вторият поставен в схемата – нидерландецът Талон Грикспоор – също напусна надпреварата преждевременно, след като отстъпи на унгареца Мартон Фучович с 3:6, 6:4, 3:6. Така двама от основните фаворити за трофея се сбогуваха с турнира още в ранните му фази. За разлика от тях, защитаващият титлата си Лоренцо Сонего от Италия показа характер и успя да се класира за следващия кръг. Поставеният под номер 5 италианец преодоля сериозната съпротива на американеца Стефан Достанич, като се наложи след драматичен трисетов двубой – 6:3, 6:7(2), 7:6(3).