Обсъдиха бъдещето на Спартак Варна, задължения са близо 4,5 млн. лв.

По инициатива на председателя на ФК „Спартак 1918“ Алекс Илиев в Община Варна се проведоха две срещи във връзка със състоянието на клуба. Поводът бе писмо от Илиев до кмета на Варна и Общинския съвет, в което той информира за тежката финансова ситуация и натрупаните задължения на клуба.

На разговорите присъстваха изпълняващият функциите кмет Павел Попов, зам.-кметът Илия Коев, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, общински съветници, както и експерти от администрацията.

По време на първата среща Алекс Илиев представи данни за установени финансови проблеми и натрупани задължения в размер на близо 4,5 млн. лв., които застрашават дейността на клуба. Той посочи и рисковете от загуба на лиценз от страна на Българския футболен съюз.

На втората среща се включиха и представители на предходното ръководство на ФК „Спартак 1918“, които изложиха информация за направени инвестиции и вложени средства по време на своето управление.

В рамките на разговорите бе обсъдено да бъде поискано и разгледано официално становище на БФС за актуалното състояние на лиценза на клуба, кореспонденцията с НАП за публичните задължения, както и подготовката на оздравителен план.

В следващия си мач от първенството Спартак (Вн) гостува на Локо (Сф). Според букмейкъра WINBET "червено-черните" са изявени фаворити в двубоя. Вероятността за победа на Локо е 64,1 процента. Шансовете за равенство са 26,6%, а за успех на Спартак (Вн) 14,1%. Мачът е насрочен за утре вечер от 20,00 часа.