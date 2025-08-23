Безпрецедентно наказание: Отнеха на румънски тим 94 точки!

Румънската футболна федерация (FRF) нанесе тежък удар по клуба на "У Крайова 1948", отнемайки му цели 94 точки – наказание, което разтърси спортната общественост отвъд Дунава.

Причината за суровата санкция е дълбоко вкоренена във финансовите проблеми на клуба. "У Крайова 1948" не е изпълнил редица свои задължения – просрочени заплати и бонуси към бивши футболисти и треньори, както и неизплатени суми към Динамо Букурещ, свързани с двубой за Купата на Румъния през 2023 година. Тези натрупани дългове доведоха до поредица от наказания, които в крайна сметка се превърнаха в шокиращия минус от 94 точки.

Макар и впечатляващо, това не е най-голямото наказание в историята на румънския футбол. През 2016 година Карансебеш бе лишен от цели 96 точки – своеобразен антирекорд, който все още не е надминат.

Санкциите не спират дотук. "У Крайова 1948" не получи лиценз за участие във втора дивизия и ще трябва да започне следващия сезон в Лига 3.

Федерацията постави ултиматум: до 3 септември 2025 г., 15:00 ч., клубът трябва да представи доказателства за изплатените задължения. В противен случай го грозят още по-тежки последствия, включително пълно изваждане от всички футболни първенства. Окончателното решение ще бъде взето на 25 септември.

Собственикът на клуба Адриан Митителу се възмути от наложените мерки. Той категорично заяви, че санкциите са неоснователни и ще бъдат обжалвани по всички възможни начини. „Това няма да остане така, няма да ни изключат!“, отсече Митителу пред румънските медии.

