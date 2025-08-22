Новини
Локомотив София продължава да не познава поражението, а Спартак Варна успеха в първенството

22 Август, 2025 22:38

Двата тима завършиха наравно

Локомотив София продължава да не познава поражението, а Спартак Варна успеха в първенството - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотив София и гостуващият Спартак Варна завършиха при нулево равенство в откриващия двубой от шестия кръг на Първа лига. Двата състава демонстрираха борбен дух и желание за успех, но така и не успяха да намерят път към противниковата врата.

Варненските „соколи“ владееха по-често топката, но именно „железничарите“ създадоха по-опасните ситуации пред голлинията. Въпреки това, нито един от отборите не успя да реализира попадение, а равенството изглеждаше най-справедливият изход от този оспорван сблъсък.

Това бе четвърто реми за двата тима от началото на шампионата – статистика, която подчертава тяхната стабилност, но и липсата на решителност в ключови моменти.

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - СПАРТАК ВАРНА 0:0

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 99. Мартин Величков – 44. Божидар Кацаров (79' - 23. Христо Митев), 91. Райън Бидунга, 4. Садио Дембеле – 27. Патрик-Габриел Галчев, 13. Диего Рапосо (84` - 58. Октавио), 22. Реян Даскалов, 5. Ерол Дост (57' - 8. Луан Аугусто), 2. Джунейт Али (79' - 3. Меси Биатумусока) – 7. Спас Делев, 77. Кауе Карузо (57' - 29. Анте Аралица)

Старши треньор: Станислав Генчев

СПАРТАК ВАРНА: 23. Максим Ковальов – 88. Дамян Йорданов, 3. Матео Петрашило, 44. Ангел Грънчов, 20. Деян Лозев (К) – 19. Емил Янчев, 6. Жак Пехливанов, 8. Даниел Иванов (78' - 50. Илкер Будинов) – 21. Шанде, 9. Даниел Халачев (87` - 4. Иван Алексиев), 7. Бернардо Коуто

Старши треньор: Гьоко Хаджиевски


