Сестрите Стоеви с впечатляващ втори успех на световното по бадминтон в Париж

Габриела и Стефани Стоеви демонстрираха класа и хладнокръвие, като записаха втора поредна победа на световното първенство по бадминтон за мъже и жени, което се провежда във френската столица Париж.

В двубой, продължил едва 34 минути, петкратните европейски шампионки не оставиха никакви шансове на малайзийската двойка Го Пей Къ и Тео Мей Син, които бяха поставени под номер 16 в основната схема. Българките триумфираха категорично с резултат 21:11, 21:9, демонстрирайки отлична форма и безупречна тактическа подготовка.

Още от самото начало на срещата Стоеви наложиха темпото, като при първото техническо прекъсване водеха с 11:9. След това увеличиха преднината си до 16:9 и безапелационно затвориха първия гейм.

Във втората част Габриела и Стефани буквално прелетяха по корта, спечелвайки шест поредни точки и изграждайки солиден аванс от 9:1, който по-късно нарасна до 13:2. Със стабилна игра както в защита, така и в атака, нашите момичета сложиха точка на спора при 21:9.

С този успех сестрите Стоеви си осигуриха място на осминафиналите, където ще се изправят срещу победителките от сблъсъка между японките Юки Фукушима/Маю Мацумото (№8 в схемата) и австралийките Анджела Ю и Гроня Самървил.