Пълна програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Пълна програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

27 Август, 2025 23:11 401 0

Състезанието е в неделя от 16 часа

Пълна програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1 - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев

След едномесечната пауза сезон 2025 във Формула 1 се възобновява с надпреварата за Гран При на Нидерландия. Програмата за предстоящия уикенд включва леко отклонение спрямо стандартнира европейски график, тъй като Формула 2 и Формула 3 не са част от състезателната програма на „Зандвоорт“.

Петък - 29 август:
13:30 часа – Формула 1 първа тренировка
17:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота - 30 август:
12:30 часа – Формула 1 трета тренировка
16:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя - 31 август:
16:00 часа – Формула 1 състезание (72 обиколки)


