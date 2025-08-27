Пълна програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

След едномесечната пауза сезон 2025 във Формула 1 се възобновява с надпреварата за Гран При на Нидерландия. Програмата за предстоящия уикенд включва леко отклонение спрямо стандартнира европейски график, тъй като Формула 2 и Формула 3 не са част от състезателната програма на „Зандвоорт“.
Петък - 29 август:
13:30 часа – Формула 1 първа тренировка
17:00 часа – Формула 1 втора тренировка
Събота - 30 август:
12:30 часа – Формула 1 трета тренировка
16:00 часа – Формула 1 квалификация
Неделя - 31 август:
16:00 часа – Формула 1 състезание (72 обиколки)
