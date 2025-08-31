Новини
38-годишният Джейми Варди продължава кариерата си в Серия А

31 Август, 2025 19:53 408 0

  • варди-
  • лестър-
  • кремонезе-
  • италия

Англичанинът пристига като свободен агент в Кремона

38-годишният Джейми Варди продължава кариерата си в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Легендата на Лестър Сити Джейми Варди е на път да започне ново предизвикателство в кариерата си – този път в Италия. 38-годишният нападател е постигнал договорка с новака в Серия А Кремонезе, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Според информацията, Варди ще подпише договор до края на сезона, като е предвидена и опция за удължаване с още една година, ако Кремонезе успее да запази мястото си в италианския елит.

Английският ветеран ще замине още тази вечер за Италия, където му предстоят задължителните медицински изследвания преди официалното финализиране на трансфера.

Варди пристига като свободен агент, след като през лятото сложи край на своята 13-годишна приказка с Лестър. В този период той се превърна в истинска икона за клуба, записвайки над 500 мача и реализирайки повече от 200 гола.

Привличането му е сериозен ход от страна на Кремонезе, които ще разчитат на опита и головия нюх на Варди, за да се утвърдят в Серия А.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

