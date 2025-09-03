Босна и Херцеговина шокира Гърция с драматична победа на Евробаскет 2025

Вълнуваща изненада разтърси група "С" на Европейското първенство по баскетбол, след като националният отбор на Босна и Херцеговина нанесе първа загуба на Гърция в надпреварата.

Срещата се проведе в кипърския град Лимасол, където босненците триумфираха с минимална разлика – 80:77.

Гръцкият тим излезе на паркета без своята мегазвезда Янис Адетокунбо, който получи заслужена почивка заради лека травма. Липсата му се оказа решаваща, тъй като Босна и Херцеговина успя да наложи волята си под двата коша. Центърът Юсуф Нуркич бе истинският мотор на отбора, реализирайки впечатляващ "дабъл-дабъл" – 18 точки и 10 борби. Към неговия принос се присъединиха Джон Робърсън, който също отбеляза 18 точки, и Един Атич с 14.

Въпреки усилията на Костас Слукас, който завърши с 15 точки, и Тайлър Дорси, добавил още 14, гърците не успяха да обърнат развоя на мача в своя полза.

Така Босна и Херцеговина записа ценен успех, който може да се окаже ключов за класирането в групата.