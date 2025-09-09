Доменико Тедеско поема Фенербахче след ерата на Моуриньо

39-годишният германо-италиански треньор Доменико Тедеско, ще застане начело на Фенербахче, заменяйки легендарния Жозе Моуриньо. Според авторитетния журналист Николо Скира, Тедеско ще подпише дългосрочен контракт с турския гранд, който ще го задържи на „Шюкрю Сараджоглу“ до 2027 година.

Доскоро Тедеско ръководеше националния отбор на Белгия, където остави ярка следа със своя модерен подход и тактическа гъвкавост. Сега пред него стои предизвикателството да върне Фенербахче на върха, след като клубът преживя разочарование под ръководството на Моуриньо.

Португалският специалист напусна поста си преди няколко седмици, след като не успя да изведе отбора до груповата фаза на Шампионската лига – турците бяха елиминирани от Бенфика и това сложи край на амбициите им в най-престижния европейски клубен турнир.