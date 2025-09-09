Новини
Локомотив (София) подсили офанзивата си с Георги Минчев

Локомотив (София) подсили офанзивата си с Георги Минчев

9 Септември, 2025 20:44

Той е доказан голмайстор с международен опит

Локомотив (София) подсили офанзивата си с Георги Минчев - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотив (София) привлече в редиците си опитния нападател Георги Минчев. Днес столичният клуб официално обяви, че е подписал двугодишен договор с 28-годишния таран, който се завръща в българския футбол след успешни изяви зад граница.

Минчев, който през последната кампания блестя във Втора турска лига с 12 попадения, демонстрира впечатляваща форма и на остров Кипър. С екипа на АЕЛ Лимасол през 2024 година той реализира 11 гола в рамките на едва 20 срещи – постижение, което не остана незабелязано от скаутите на "железничарите".

Новото попълнение на Локомотив не е непознато име за българските фенове. Минчев е преминал през всички възрастови формации на националния отбор, а в актива си има и 13 мача с екипа на мъжкия национален тим на България.

Ръководството на Локомотив (София) се насочи към трансфера на Минчев с ясната цел да засили нападателната мощ на отбора. Честите травми на Анте Аралица и колебливата игра на новопривлечения Кауе Карузо наложиха спешно търсене на класен реализатор, който да вдъхне свежест и увереност в предни позиции.


