Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Севда Асенова отпадна на осминафиналите на Световното по бокс в Ливърпул

Севда Асенова отпадна на осминафиналите на Световното по бокс в Ливърпул

9 Септември, 2025 21:06 414 1

  • националка -
  • бокс-
  • севда асенова -
  • световното първенство -
  • ливърпул

Българката загуби от представителката на домакините Алис Пъмфри

Севда Асенова отпадна на осминафиналите на Световното по бокс в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската националка по бокс Севда Асенова приключи участието си на Световното първенство в Ливърпул, след като не успя да преодолее осминафиналната фаза в категория до 48 килограма. Д

вукратната европейска шампионка се изправи срещу представителката на домакините Алис Пъмфри, но след оспорван двубой съдиите отсъдиха единодушна победа за британката с резултати 28:27, 29:26, 30:25, 28:27 и 28:27.

Асенова демонстрира характер и борбен дух на ринга, но Пъмфри успя да наложи темпото и да вземе надмощие в ключовите моменти на срещата. Така българската надежда в леката категория се сбогува с мечтата за медал от престижния форум в Англия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    1 0 Отговор
    Като първични животни са , жалко за тези жени

    21:13 09.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ