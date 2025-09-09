Севда Асенова отпадна на осминафиналите на Световното по бокс в Ливърпул

Българската националка по бокс Севда Асенова приключи участието си на Световното първенство в Ливърпул, след като не успя да преодолее осминафиналната фаза в категория до 48 килограма. Д

вукратната европейска шампионка се изправи срещу представителката на домакините Алис Пъмфри, но след оспорван двубой съдиите отсъдиха единодушна победа за британката с резултати 28:27, 29:26, 30:25, 28:27 и 28:27.

Асенова демонстрира характер и борбен дух на ринга, но Пъмфри успя да наложи темпото и да вземе надмощие в ключовите моменти на срещата. Така българската надежда в леката категория се сбогува с мечтата за медал от престижния форум в Англия.