Скандал в Ла Пас: Бразилия падна от Боливия, а Анчелоти избухна

Бразилия претърпя неочаквана загуба от Боливия с 0-1, а новият селекционер Карло Анчелоти не скри гнева си. „Беше труден мач както физически, така и технически – футбол малко по-различен“, призна италианецът след края. Той остро разкритикува и хаоса около организацията: „С тези въпроси не бива да се занимават треньорите, а официалните лица.“

Президентът на Бразилската футболна федерация Самир Шауд бе дори по-категоричен: „Играехме срещу 14 души – 11 боливийци плюс съдията и страничните. Това, което се случи тук, е тъжно. Дойдохме да играем футбол, а видяхме антифутбол още от пристигането си. На 4000 метра височина се борихме срещу арбитри, полиция и дори срещу събирачите на топки, които сменяха и задържаха топки. Срамота, футбол като в квартален двор.“

Допълнителни оплаквания дойдоха и за спаднали топки, използвани за бавене на играта.

Въпреки разочарованието, Анчелоти завърши с оптимизъм: „Имам пълно доверие в отбора. Ще се борим за успешен Мондиал. Някои неща трябва да се подобрят, но днешният мач беше уникален и изключително труден за нас.“

Бразилия завърши на 5-то място квалификационната група от Южна Америка за Световното в САЩ догодина. С цели 10 точки пред тях Аржентина е абсолютен лидер в класирането.