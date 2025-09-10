Финландия пише златна страница в историята си с първи полуфинал на Евробаскет

Финландският национален отбор по баскетбол за мъже постигна нещо невиждано досега – за първи път страната ще се бори за място на финал в европейското първенство! Вълнуващата победа над Грузия с 93:79 в Рига не само осигури на „синьо-белите“ минимум четвърто място, но и разпали баскетболната еуфория във Финландия.

Още от първите минути финландците демонстрираха хладнокръвие и прецизност, като завършиха първата четвърт с убедителна преднина – 28:15. До почивката разликата набъбна до 17 точки (57:40), а феновете вече предусещаха историческия момент. Грузинският тим обаче не се предаде и в третата част успя да стопи пасива си до само шест точки. Тогава дойде ключовият момент – Миро Литъл наниза безпогрешна тройка след таймаут, върна деветточковата разлика и вдъхна нов живот на финландците. Финландия буквално разстреля съперника от далечно разстояние – 17 успешни тройки от 31 опита, което остави грузинската защита без отговор. В края на срещата нервите взеха връх и звездите на Грузия Торнике Шенгелия и Гога Битадзе бяха отстранени заради груби нарушения.

Микаел Янтунен се превърна в най-резултатния играч за победителите с 19 точки, а Лаури Марканен и Едон Маджуни добавиха съответно 17 и 15. За Грузия Сандро Мамукелашвили се отличи с 22 точки, Дуда Санадзе реализира 19, а Шенгелия и Битадзе приключиха с 18 и 14.

След този исторически успех Финландия ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Германия и Словения.

В другия полуфинал ще се срещнат Турция и Гърция.