iPhone 17 е по-търсен от своите предшественици

16 Септември, 2025 20:29 595 6

Най-купуван е Pro моделът

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Нов доклад на анализатора Мин-Чи Куо показва, че серията iPhone 17 има много по-силен старт от своя предшественик, iPhone 16. Само след една седмица от предварителните поръчки, търсенето на новите модели е надминало това на поколението iPhone 16, което според информациите е имало бавен старт. Производствените цели на Apple за iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max бяха с 25% по-високи за третото тримесечие на тази година, но очакваните срокове за доставка все още са с около седмица по-дълги, което е ясен знак за високото търсене от страна на клиентите.

iPhone 17 Pro Max продължава да бъде най-търсеният модел в гамата. Въпреки че Apple увеличи производството си с около 60% в сравнение с 16 Pro Max, сроковете за доставка остават подобни, което показва изключително силен интерес.

Новият iPhone Air, чиято производствена цел беше три пъти по-висока от тази на iPhone 16 Plus, изглежда отговаря на търсенето, тъй като понастоящем не се наблюдават закъснения в доставките. Куо обаче предполага, че за по-цялостна оценка на продажбите на Air ще е необходим по-дълъг период на проследяване. Цялата серия iPhone 17 ще бъде пусната в продажба този петък.


  • 1 И на демократите ахахха

    7 1 Отговор
    най-много еярвам на западните "медии" и на Израел.

    20:32 16.09.2025

  • 2 въйфон

    2 1 Отговор
    Имали, дали. Не е виновен тоз, който яде баницата.

    20:35 16.09.2025

  • 3 креолката

    2 0 Отговор
    Телефон за 2хил.лв?Мерси.Имам си един за сто лв.и върши същата работа вече четири години.

    Коментиран от #4

    21:14 16.09.2025

  • 4 Дали

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "креолката":

    е същата работа? Дълго време цената беше със Самсунг. Уж висок клас но не може да прави снимки като iPhone. Купих й iPhone 15 pro max и направо се прероди. Сега само нейния телефон ползваме за всичко. Нищо общо като качество с андроидите -- съвсем различен клас телефон. Същото и със слушалките им. Никога не бях чувал по-чист звук. Плащаш $200 ама разбираш за какво.

    Коментиран от #5

    21:20 16.09.2025

  • 5 Жената

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дали":

    не цената

    21:21 16.09.2025

  • 6 преминаващ

    0 0 Отговор
    4800лв. Трябва да си дилър за да си купиш това недоразумение....

    21:30 16.09.2025