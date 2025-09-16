iPhone 17 е по-търсен от своите предшественици

Нов доклад на анализатора Мин-Чи Куо показва, че серията iPhone 17 има много по-силен старт от своя предшественик, iPhone 16. Само след една седмица от предварителните поръчки, търсенето на новите модели е надминало това на поколението iPhone 16, което според информациите е имало бавен старт. Производствените цели на Apple за iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max бяха с 25% по-високи за третото тримесечие на тази година, но очакваните срокове за доставка все още са с около седмица по-дълги, което е ясен знак за високото търсене от страна на клиентите.

iPhone 17 Pro Max продължава да бъде най-търсеният модел в гамата. Въпреки че Apple увеличи производството си с около 60% в сравнение с 16 Pro Max, сроковете за доставка остават подобни, което показва изключително силен интерес.

Новият iPhone Air, чиято производствена цел беше три пъти по-висока от тази на iPhone 16 Plus, изглежда отговаря на търсенето, тъй като понастоящем не се наблюдават закъснения в доставките. Куо обаче предполага, че за по-цялостна оценка на продажбите на Air ще е необходим по-дълъг период на проследяване. Цялата серия iPhone 17 ще бъде пусната в продажба този петък.