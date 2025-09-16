iPhone 17 е по-търсен от своите предшественици

Нов доклад на анализатора Мин-Чи Куо показва, че серията iPhone 17 има много по-силен старт от своя предшественик, iPhone 16. Само след една седмица от предварителните поръчки, търсенето на новите модели е надминало това на поколението iPhone 16, което според информациите е имало бавен старт. Производствените цели на Apple за iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max бяха с 25% по-високи за третото тримесечие на тази година, но очакваните срокове за доставка все още са с около седмица по-дълги, което е ясен знак за високото търсене от страна на клиентите.
iPhone 17 Pro Max продължава да бъде най-търсеният модел в гамата. Въпреки че Apple увеличи производството си с около 60% в сравнение с 16 Pro Max, сроковете за доставка остават подобни, което показва изключително силен интерес.
Новият iPhone Air, чиято производствена цел беше три пъти по-висока от тази на iPhone 16 Plus, изглежда отговаря на търсенето, тъй като понастоящем не се наблюдават закъснения в доставките. Куо обаче предполага, че за по-цялостна оценка на продажбите на Air ще е необходим по-дълъг период на проследяване. Цялата серия iPhone 17 ще бъде пусната в продажба този петък.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И на демократите ахахха
20:32 16.09.2025
2 въйфон
20:35 16.09.2025
3 креолката
Коментиран от #4
21:14 16.09.2025
4 Дали
До коментар #3 от "креолката":е същата работа? Дълго време цената беше със Самсунг. Уж висок клас но не може да прави снимки като iPhone. Купих й iPhone 15 pro max и направо се прероди. Сега само нейния телефон ползваме за всичко. Нищо общо като качество с андроидите -- съвсем различен клас телефон. Същото и със слушалките им. Никога не бях чувал по-чист звук. Плащаш $200 ама разбираш за какво.
Коментиран от #5
21:20 16.09.2025
5 Жената
До коментар #4 от "Дали":не цената
21:21 16.09.2025
6 преминаващ
21:30 16.09.2025