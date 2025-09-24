Новини
Технологии »
Издръжлив ли е тънкият iPhone на огъване? (ВИДЕО)

Издръжлив ли е тънкият iPhone на огъване? (ВИДЕО)

24 Септември, 2025 08:46 785 1

  • apple-
  • iphone-
  • iphone air

Припомняме скандала с шестото поколение на смартфона

Издръжлив ли е тънкият iPhone на огъване? (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Новият iPhone Air, който е последният модел в гамата на Apple с титаниева рамка, се оказа изненадващо издръжлив въпреки невероятно тънкия си дизайн от 5,6 мм. Макар че мнозина се притесняваха, че тънкият му корпус ще го направи податлив на повреди, тестовете за издръжливост потвърдиха впечатляващата му здравина и устойчивост на надраскване.

Дисплеят на телефона, който е с размери от 6,5 инча, е защитен с нов материал, наречен Ceramic Shield 2. Apple твърди, че това ново стъкло е три пъти по-устойчиво на надраскване от предшественика си, което бе потвърдено от независими тестове. Докато новият енергиен етикет на ЕС оценява екрана с 5 по скалата на Моос, тестовете, проведени от Зак Нелсън от JerryRigEverything, показаха, че дори надрасквания от ниво 6 и 7 се затрудняват да оставят забележими драскотини върху новото стъкло.

Освен това iPhone Air се представи изключително добре в тестовете за огъване, очаквани с нетърпение от феновете. Въпреки минималистичния си дизайн, титаниевата рамка се оказа изключително твърда и устойчива на извиване с ръка. Тестът заключи, че е необходима „голяма“ сила, за да се извие умишлено телефона, което е доказателство за новия вътрешен дизайн и здравината на титана. Този резултат ефективно предотвратява всякакви нови спорове за „bendgate“, проблем, който тормозеше предишния, много по-дебел модел iPhone в миналото.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    5 0 Отговор
    Е , чакайте де - те първите собственици още не са имали време да седнат с телефон в задния джоб !

    09:08 24.09.2025