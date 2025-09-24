Издръжлив ли е тънкият iPhone на огъване? (ВИДЕО)

Новият iPhone Air, който е последният модел в гамата на Apple с титаниева рамка, се оказа изненадващо издръжлив въпреки невероятно тънкия си дизайн от 5,6 мм. Макар че мнозина се притесняваха, че тънкият му корпус ще го направи податлив на повреди, тестовете за издръжливост потвърдиха впечатляващата му здравина и устойчивост на надраскване.

Дисплеят на телефона, който е с размери от 6,5 инча, е защитен с нов материал, наречен Ceramic Shield 2. Apple твърди, че това ново стъкло е три пъти по-устойчиво на надраскване от предшественика си, което бе потвърдено от независими тестове. Докато новият енергиен етикет на ЕС оценява екрана с 5 по скалата на Моос, тестовете, проведени от Зак Нелсън от JerryRigEverything, показаха, че дори надрасквания от ниво 6 и 7 се затрудняват да оставят забележими драскотини върху новото стъкло.

Освен това iPhone Air се представи изключително добре в тестовете за огъване, очаквани с нетърпение от феновете. Въпреки минималистичния си дизайн, титаниевата рамка се оказа изключително твърда и устойчива на извиване с ръка. Тестът заключи, че е необходима „голяма“ сила, за да се извие умишлено телефона, което е доказателство за новия вътрешен дизайн и здравината на титана. Този резултат ефективно предотвратява всякакви нови спорове за „bendgate“, проблем, който тормозеше предишния, много по-дебел модел iPhone в миналото.