Apple засилва производството на най-скъпите „айфони“

Уважаваните анализатори от Morgan Stanley са проучили ранните показатели за производителността на серията iPhone 17 и тяхното заключение изисква незабавна корекция на курса от технологичния гигант. В ход, който крещи „Подценихме ентусиастите“, Apple според информациите се готви да увеличи незабавно производствените поръчки. Първоначалната прогноза от 84-86 милиона бройки за 2025 година се увеличава до нивото от 90 милиона.

Същността на това се крие в явното разминаване в търсенето: премиум моделите iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max очевидно разбиват класациите за продажби, което води до това бързо увеличение на обема на сглобяване. От друга страна, новопредставеният iPhone Air не е успял да завоюва въображението на купувачите, както се очакваше първоначално. Изглежда, че Apple е подценила интереса към най-висококачествените характеристики и функции и сега се опитва да задоволи нарастващото търсене на пазара за своите флагмански модели от висок клас.

Кристалната топка на Morgan Stanley подсказва, че настоящият ръст се дължи на огромната група застаряващи собственици на iPhone, които най-накрая са решили да заменят своите „много стари“ устройства. Това е добър знак за бъдещите продукти на Apple, като показва значителен, забавен цикъл на обновяване, който ще продължи. Предвижда се, че тази вълна от дългоочаквани замени ще създаде благоприятна почва за моделите iPhone 18 и за дългоочаквания сгъваем iPhone, чието представяне е планирано за края на 2026 година.

За предстоящата финансова година компанията повишава очакваното си за обема, като сега целта е 243 милиона продадени iPhone. Въпреки това, в класически стил на хедж фондовете, те са изложили изкусителен „оптимистичен сценарий“: ако iPhone Fold и пълномащабното внедряване на функциите на Apple Intelligence успеят да предизвикат истинска лудост по продажбите, тази цифра може да надхвърли 270 милиона долара.