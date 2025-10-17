Още продукти получиха новия процесор на Apple

Apple пусна на пазара ново поколение процесори, представяйки чипа M5 в обновения 14-инчов MacBook Pro и второто поколение очила Apple Vision Pro, които заменят съответно чиповете M4 и M2.

14-инчовият MacBook Pro запазва познатата си професионална обвивка, но получава масивна силициева инжекция. Новият M5 чип е изграден с 10-ядрен процесор, разделен на четири единици за производителност и шест за ефективност, и 10-ядрен графичен процесор от ново поколение, който интегрира Neural Accelerator във всяко ядро. Този скок в архитектурата води до това, че Apple твърди, че производителността на AI работните процеси е до 3,5 пъти по-висока в сравнение с модела M4 и шест пъти по-висока в сравнение с поколението M1.

Допълнителните подобрения в производителността включват 20% скок в производителността и 30% увеличение на паметната честотна лента, която сега достига 153 GB/s. Основната новина обаче е обявената издръжливост на батерията до 24 часа с едно зареждане от същата 72,4 Wh батерия като тази на предшественика му. Хардуерът извън чипа е запазен, с 14,2-инчов Liquid Retina XDR дисплей с честота на опресняване 120Hz ProMotion, 1600 нита пикова HDR яркост и същите входове/изходи, включително MagSafe, три Thunderbolt 4 порта, HDMI и слот за SDXC карта.

Apple Vision Pro, оборудван с M5, също отбелязва значителни подобрения, благодарение на новия чип. Mirco-OLED дисплеите сега изобразяват с 10% повече пиксели за по-ясни изображения, а честотата на опресняване е увеличена до 120Hz от първоначалните 100Hz. AI възможностите са значително по-бързи, като M5 позволява AI функциите да работят до 50% по-бързо за собствените приложения и 2x по-бързо за приложения на трети страни. Издръжливостта на батерията също е леко подобрена, като се твърди, че тя издържа до 2,5 часа при нормална употреба и 3 часа при възпроизвеждане на видео. Основната физическа разлика е теглото, което за съжаление е нараснало до 750–800 грама, в сравнение с 600–650 грама при модела M2.