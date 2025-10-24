Създателите на ChatGPT представиха интелигентен браузър, който променя играта

Слуховете се превърнаха в реалност с дебюта на първата стъпка на OpenAI в сферата на уеб браузърите с Atlas, който поставя в основата си ChatGPT. Създаден на познатата основа Chromium, Atlas понастоящем предлага ексклузивно преживяване за потребителите на macOS, въпреки че компанията потвърди, че се работи по версии за Windows, iOS и Android, обещавайки бързо разширяване на своето цифрово присъствие. От решаващо значение е, че браузърът поддържа миграция на данни, което позволява на потребителите да синхронизират информацията от съществуващите си инструменти за интернет проучване.

Atlas надхвърля традиционното сърфиране, като интегрира мощността на ChatGPT Search. Той предоставя дигитален ко-пилот в реално време, който може да сърфира в интернет, да отговаря на въпроси, специфични за текущата страница, да обобщава дълги статии и дори да изпълнява многоетапни задачи, без да се налага потребителят да преминава между приложения или раздели.

Ключова отличителна черта е функцията за постоянна памет на браузъра, която му позволява да възпроизвежда и препраща към минали дискусии и сърфиране в ChatGPT, осигурявайки наистина персонализирано и лесно за поддръжка преживяване, при което можете без усилие да възобновите предишни проучвания или задачи. Потребителите се възползват и от постоянна странична лента на ChatGPT, която осигурява пълноценно преживяване с чатбота в интерфейса на браузъра.

Освен това Atlas въвежда усъвършенствани „Agent“ възможности, мощна функция, която позволява на AI да изпълнява автономно сложни действия от ваше име, като попълване на формуляри или добавяне на артикули в кошницата за пазаруване. Това високо ниво на делегиране обаче е запазено за абонатите на премиум нивата ChatGPT Plus, Pro и Business.

В ход, насочен към установяване на стратегически предпазни мерки, OpenAI е внедрила специфични ограничения за сигурност в Atlas, включително невъзможността да се изпълнява код, да се изтеглят файлове, да се стартират разширения или да се установяват връзки с други приложения на компютъра на потребителя, като по този начин се гарантира, че AI агентът работи в определена и контролирана среда.