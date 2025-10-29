Плановете за iPhone без физически бутони отново са на дневен ред

Слуховете за iPhone 20, чието пускане на пазара е планирано за 2027 г., за да отбележи 20-годишнината от пускането на оригиналния iPhone, определено се засилват с шепоти за радикална трансформация. Тази генерация се очаква да претърпи огромна промяна в дизайна, сравнима с революционния iPhone X от преди десетилетие.

Най-вълнуващата новина е предполагаемото премахване на всички физически бутони, функция, за която отдавна се носят слухове за предишните модели, но сега се твърди, че е потвърдена за iPhone 20. Доклади от Китай сочат, че Apple е завършила функционалната проверка на новата система от твърди бутони. Очаква се тези капацитивни бутони да заменят бутоните за включване, сила на звука, действие и новите бутони за управление на камерата, като използват локализирана вибрационна обратна връзка от усъвършенствани Taptic Engines, за да имитират усещането от механично натискане. Тази промяна предлага предимства като повишена издръжливост и по-добра водоустойчивост, което е от решаващо значение за слуховете за безшевен, изцяло стъклен дизайн с дисплей, който се извива по всички четири ръба.

Освен преработката на шасито, телефонът за 20-годишнината се очаква да премине към нов тип сензор на камерата. Това може да включва собствената технология LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) на Apple, която е проектирана да осигури значително увеличение на динамичния диапазон, потенциално до 20 стопа, което поставя нейната производителност на равнището на висококачествените кинокамери. Този специален сензор, който съхранява различни количества светлина на пиксел, би бил голям скок за мобилната фотография. Този юбилеен модел, който вероятно ще пропусне обозначението „iPhone 19” и ще премине директно към „iPhone 20”, се очертава като истински знаков продукт за компанията.