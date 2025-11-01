Новини
Технологии »
Още по-ярки цветове за следващия „айфон“

1 Ноември, 2025 11:30 412 0

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 18-
  • 18 pro

Слуховете сочат към лилав, какфяв и бордо

Още по-ярки цветове за следващия „айфон“ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Титанът от Купертино изглежда решен да предизвика традиционната цветова палитра на индустрията, като преминава към по-смела естетика за своята флагманска линия смартфони и се отказва от вечните черно-бели варианти.

След пускането на iPhone 17 Pro миналия месец във впечатляваща трицветна гама от Silver, Cosmic Orange и Deep Blue, слуховете, идващи от Китай, сочат, че компанията засилва тази смела стратегия за бъдещето.

Изтеклата информация за iPhone 18 Pro, който се очаква да излезе на пазара през септември 2026 година, сочи към три изцяло нови и богати цветови варианта: кафяво, лилаво и бордо. Това ще бъде втората поредна година, в която най-висококачествените модели Pro на Apple умишлено пропускат изключително популярните неутрални черни или тъмносиви покрития.

Въвеждането на кафяво и бордо ще представлява напълно безпрецедентни нюанси за всеки модел iPhone, което подсказва преминаване към по-дълбоки, по-топли земни тонове за серията Pro. Макар че различни варианти на лилаво са се появявали в предишни модели като iPhone 14 Pro, тези нови нюанси сигнализират за значителна промяна в стила. Този смел дизайнерски залог подсказва, че Apple е решена да направи своя премиум хардуер незабавно разпознаваем и отличим от морето от монохромни мобилни устройства.


