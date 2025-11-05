Кризата с чипове може да се размине за автомобилните производители

Първоначалната тревога, която накара автомобилните производители да се подготвят за предстоящо спиране на производството на чипове, беше предизвикана от решението на холандското правителство през септември да поеме контрола над базирания в Нидерландия производител на чипове поради това, което то определи като „сериозни управленски недостатъци“, което доведе до замяната на китайския главен изпълнителен директор.

Компанията майка на Nexperia, Wingtech Technology, е частично държавна собственост на Китай, и Пекин отвърна на действието на холандския съд, като прекъсна износа на готови продукти на Nexperia от своите производствени съоръжения в Китай. Това незабавно заплаши с глобален недостиг на прости, но критично важни чипове, широко използвани от автомобилни производители като Nissan, Volvo, Honda, Mercedes и BMW, както и от Volkswagen Group.

Въпреки това, ситуацията се промени с ключово изявление на китайското министерство на търговията (MOFCOM), което посочи готовност да предостави изключения за износа на тези важни компоненти. Министерството заяви, че ще „оцени изчерпателно конкретните обстоятелства на всяко предприятие“ за допустимост, като същевременно възложи вината за прекъсването на веригата на доставки изцяло на „неправомерната намеса в вътрешните корпоративни дела“ на холандското правителство. Това дипломатическо отваряне се разглежда като знак за затопляне на напрежението, което потенциално може да предотврати голяма катастрофа във веригата на доставки за индустрията.

Този инцидент подчертава изключителната уязвимост на съвременното производство на автомобили, където сложни, софтуерно ориентирани машини като електрическия VW ID.7 изискват приблизително 10 000 повече полупроводници от оригиналния Volkswagen Golf, който използваше само 30. Докато Volkswagen Group и Rivian обявиха съвместно предприятие за осигуряване на бъдещи доставки на „високотехнологични полупроводници“, автомобилните производители в момента „проучват алтернативни варианти за снабдяване“, за да стабилизират веригата си за доставки срещу подобни геополитически сътресения. Краткото, но рязко прекъсване послужи като сурово напомняне за предишния продължителен недостиг на чипове, който тормозеше индустрията по време на пандемията.