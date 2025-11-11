Ето кои са трите важни новости в iOS 27

Дългоочакваната операционна система iOS 27, чието представяне е планирано за юни 2026 година, потвърждава своята съдба като основен стълб на изкуствения интелект за Apple. Последната информация от надеждния анализатор Марк Гурман разкрива трите основни функции на изкуствения интелект, които ще променят драстично потребителското изживяване в екосистемата на Apple.

Apple Intelligence ще придобие усъвършенствана AI-базирана функция за уеб търсене. Тази функция е предназначена да се интегрира директно в Siri и Spotlight, позволявайки на потребителите да получават обобщени отговори и пряка контекстно-ориентирана информация, заобикаляйки традиционните резултати от търсенето и потенциално намалявайки зависимостта на Apple от конкурентни търсачки за бързи отговори.

Макар че се очаква основната интелигентност на Siri да получи така необходимото подобрение на производителността в предстоящата версия iOS 26.4 следващата пролет, пълното визуално преработване ще бъде отложено за iOS 27. Този обновен интерфейс ще придаде на асистента по-динамична, привлекателна и „реалистична“ личност, като най-накрая ще приведе неговото предно изживяване в съответствие с неговите усъвършенствани задни възможности.

Apple прави агресивен пробив в персонализираното здравеопазване с планове за специален AI агент за управление на здравето. Тази функция ще бъде интегрирана в премиум услугата Health+, което я прави ексклузивна за абонати. AI агентът е проектиран да анализира данните за здравето на потребителите, да предоставя персонализирани препоръки и да действа като усъвършенстван чатбот за здраве. Ако това се окаже успешно, Apple може да се позиционира като важен ранен лидер в сектора на AI чатботовете за здраве, като се възползва от огромното количество биометрични данни, събрани от своите устройства.